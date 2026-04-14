Си Цзиньпин заявил о крушении мирового порядка
Президент Китая Си Цзиньпин на встрече с премьер-министром Испании Педро Санчесом заявил, что мировой порядок рушится, и подчеркнул важность углубления сотрудничества между двумя странами на фоне сохраняющейся напряжённости в мировой политике.
Си Цзиньпин заявил, что международный порядок «разваливается», и отметил важность углубления сотрудничества между Китаем и Испанией, передает Reuters.
По итогам переговоров Педро Санчес сообщил, что Пекин согласился на ряд шагов, направленных на сокращение торгового дефицита Испании перед Китаем, который составляет почти 50 млрд долларов.
Санчес отметил, что во вторник подпишет с премьером Госсовета КНР Ли Цяном несколько соглашений, включая расширение доступа испанских агропродуктов на китайский рынок и улучшение транспортной и инфраструктурной сферы Испании. Подробности новых соглашений пока не раскрываются.
Премьер-министр Испании подчеркнул, что такие страны, как Испания, должны добиваться соблюдения многостороннего мирового порядка. В ходе пресс-конференции Санчес осудил действия Израиля на Ближнем Востоке, указав на «тяжелую ситуацию» в Ливане, Газе и на Украине, которую он обсудил с Си Цзиньпином.
Также Санчес сообщил о своем отказе предоставлять испанские военные базы, совместно используемые с США, для ударов по Ирану, выступив с критикой войны в этой стране.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости совместных действий Китая и Испании для защиты многополярного мира.
Глава испанского правительства Педро Санчес обратился к Пекину с призывом использовать дипломатическое влияние для урегулирования военного противостояния между США, Израилем и Ираном.
Председатель КНР представил четыре предложения по обеспечению стабильности на Ближнем Востоке во время встречи с наследным принцем Абу-Даби.