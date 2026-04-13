В СК рассказали о судьбе спасшего детей во время атаки диверсантов мальчика

Двухнедельное перемирие между США и Ираном, скорее всего, является стратегической паузой перед новым витком конфликта – и ничем более. Однако правое правительство Израиля не устраивает даже этот вариант.
СК: Спасший детей во время атаки диверсантов мальчик учится в школе кадетов
Мальчик Федор Симоненко, спасший детей при атаке диверсантов в Брянской области, учится в кадетской школе имени героя России В.И. Шкурного, регулярно пишет письма бойцам спецоперации и участвует в патриотических акциях, сообщил руководитель областного СУ СК Алексей Кузьмичев.
Федор Симоненко, который в 2023 году спас двух девочек во время нападения украинских диверсантов в Брянской области, теперь учится в кадетской школе имени героя России В.И. Шкурного.
Руководитель областного СУ СК Алексей Кузьмичев отметил, что следователи взяли над мальчиком шефство, а два его брата участвуют в спецоперации на Украине. Мальчик проживает в жилом блоке кадетской школы, а его семья живет в Климовском районе, передает РИА «Новости».
Федор рассказал, что вместе с другими кадетами принимает участие в акциях «Письмо солдату», «Посылка солдату» и «Открытка солдату».
«Я в своих письмах стараюсь найти правильные слова, чтобы поддержать бойцов на передовой, ведь понимаю, как им трудно», – поделился мальчик.
Кадет отметил, что мечтает стать курсантом ВДВ и продолжить служить России, как его родные. Директор школы Алексей Солдатенков сообщил, что Федор активно участвует в мероприятиях, посвященных победе в Великой Отечественной войне. В прошлом году мальчик возглавил сводную роту барабанщиков на параде к 80-летию победы.
В марте 2023 года украинская диверсионная группа проникла в Климовский район Брянской области, обстреляла автомобили и убила водителей.
Десятилетний Федор Симоненко получил ранение во время обстрела гражданского автомобиля украинскими диверсантами, но смог вывести двух маленьких девочек и помочь им спрятаться.
Федор Симоненко награжден медалью «За отвагу» за спасение детей при атаке диверсантов на регион.
Мальчика также наградили ведомственной медалью «Доблесть и отвага» по поручению главы СК России Александра Бастрыкина.