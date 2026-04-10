Politico: В ЦРУ начали внедрять ИИ для анализа действий других стран
Центральное разведывательное управление США планирует использовать искусственный интеллект для анализа международных планов и возможностей, что должно повысить эффективность разведки.
ЦРУ начинает внедрять искусственный интеллект для укрепления одной из своих ключевых задач – анализа планов, намерений и возможностей иностранных государств, передает Politico.
Заместитель директора агентства Майкл Эллис заявил, что применение ИИ должно ускорить и углубить аналитическую работу спецслужбы, передает РИА «Новости».
По его словам, ЦРУ уже применяло искусственный интеллект для создания первого в истории разведывательного отчета, а роль таких технологий только усилится в будущем.
Эллис отметил, что агентство намерено предоставить доступ к ИИ и другим современным инструментам своим сотрудникам, которые занимаются сбором секретной информации за рубежом в военной, политической и экономической сферах.
Основным драйвером этих изменений станет недавно расширенный Центр киберразведки ЦРУ, который курирует секретные хакерские операции и будет координировать внедрение новых технологий, подчеркнул Эллис.
Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев сообщил, что иностранные спецслужбы имеют доступ к перепискам пользователей Telegram.
Военный эксперт Андрей Клинцевич отметил, что утечка данных происходит с зарубежных серверов платформы и анализируется с помощью мощных комплексов с искусственным интеллектом.