В Госдуме предложили ограничивать информацию о нападениях в школах
Законопроект, ограничивающий распространение информации о нападениях в школах, будет внесен в Госдуму в ближайшие дни, объявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев от фракции «Единая Россия».
Документ согласован с правительством и администрацией президента, отметил он, передает ТАСС.
«В ближайшие дни мы внесем законопроект, согласованный с правительством и администрацией президента, который ограничит распространение информации о нападениях в школах. Это важная инициатива, над которой мы работали несколько лет», – заявил Метелев на заседании коллегии Росмолодежи, где обсуждались итоги работы за 2025 год и планы на 2026 год.
Депутат подчеркнул, что после резонансных происшествий некоторые СМИ и интернет-площадки склонны героизировать нападавших. По его словам, подобное поведение в СМИ и соцсетях может вдохновлять людей с неустойчивой психикой на повторение преступлений, и задача закона – скорректировать эту тенденцию.
Метелев также добавил, что причинами трагедий в школах могут быть буллинг, а также подстрекательство и вовлечение через интернет.
Ранее доктор психологии и автор книг бестселлеров по эмоциональному интеллекту Виктория Шиманская в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила природу формирования агрессии у неуспевающих школьников.