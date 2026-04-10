В Муроме 375 человек слегли с острой кишечной инфекцией
В городе Муроме во Владимирской области зафиксирована масштабная вспышка заболевания, сообщили в региональном правительстве.
В округе Муром уже зарегистрированы 375 случаев острой кишечной инфекции, среди обратившихся – 188 детей и 187 взрослых, указали в областном руководстве, передает ТАСС.
Сейчас в стационарах находятся 32 ребенка и 38 взрослых, их состояние оценивается как среднетяжелое. Остальные заразившиеся проходят амбулаторное лечение.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева пояснила, что в городе началась вакцинация против гепатита А. По ее словам, на следующей неделе ожидается поставка 2 тыс. доз препарата, а также запланирована закупка 30 литров бактериофага для лечения детей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне медики выявили острую кишечную инфекцию у 106 жителей Мурома. Следователи возбудили уголовное дело по факту массового отравления людей. Специалисты Роспотребнадзора обнаружили опасный норовирус второго типа в пробах водопроводной воды.