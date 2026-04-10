Гладков сообщил о семи погибших бойцах «Орлана» в Белгородской области

Tекст: Вера Басилая

Гладков в Max сообщил, что за время существования подразделения «Орлан» в Белгородской области погибли семь бойцов, еще 98 были ранены. Гладков уточнил, что только за четверг в селе Нежеголь Шебекинского округа погиб 33-летний Артур Сыромолот, у которого остались пятеро детей.

Глава региона отметил, что «Орлан» был создан по личному поручению президента Владимира Путина для взаимодействия с Росгвардией. По его словам, это одно из лучших боевых подразделений, которое активно борется с украинскими беспилотниками.

Губернатор также сообщил, что за последние четыре с половиной года в регионе было повреждено и уничтожено более 21 тыс. автомобилей, из которых восстановили 18,5 тыс. машин. Выплаты жителям из внебюджетного фонда составили около 4 млрд рублей.

Минобороны России сообщило, что в минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

О создании ГУП «Орлан» для взаимодействия с Росгвардией стало известно в ноябре 2024 года.

Ранее в Шебекинском округе Белгородской области от удара дрона пострадали четверо бойцов подразделения «Орлан».

В селе Грузское Борисовского округа два бойца получили ранения различной степени тяжести.

При выполнении боевого задания в Волоконовском районе один доброволец отряда погиб в результате атаки беспилотника.