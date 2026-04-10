Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.0 комментариев
Гладков сообщил о семи погибших бойцах «Орлана» в Белгородской области
В подразделении «Орлан» с начала его работы в Белгородской области погибли семь бойцов, а еще 98 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Гладков в Max сообщил, что за время существования подразделения «Орлан» в Белгородской области погибли семь бойцов, еще 98 были ранены. Гладков уточнил, что только за четверг в селе Нежеголь Шебекинского округа погиб 33-летний Артур Сыромолот, у которого остались пятеро детей.
Глава региона отметил, что «Орлан» был создан по личному поручению президента Владимира Путина для взаимодействия с Росгвардией. По его словам, это одно из лучших боевых подразделений, которое активно борется с украинскими беспилотниками.
Губернатор также сообщил, что за последние четыре с половиной года в регионе было повреждено и уничтожено более 21 тыс. автомобилей, из которых восстановили 18,5 тыс. машин. Выплаты жителям из внебюджетного фонда составили около 4 млрд рублей.
Минобороны России сообщило, что в минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.
О создании ГУП «Орлан» для взаимодействия с Росгвардией стало известно в ноябре 2024 года.
Ранее в Шебекинском округе Белгородской области от удара дрона пострадали четверо бойцов подразделения «Орлан».
В селе Грузское Борисовского округа два бойца получили ранения различной степени тяжести.
При выполнении боевого задания в Волоконовском районе один доброволец отряда погиб в результате атаки беспилотника.