    Литва наказана за неверную ставку против Китая
    Зеленский захотел получать нефть из Персидского залива
    Итальянцы нашли анти-Мелони
    Мелания Трамп опровергла связь с Джеффри Эпштейном
    Обломки украинских ракет «Нептун» разрушили жилые дома в Брянской области
    Стало известно о разногласиях между Трампом и Нетаньяху
    Трамп потребовал от Ирана прекратить взимать плату за проход через Ормуз
    Опрос: Британцы кардинально изменили отношение к США
    Белый дом предупредил сотрудников о запрете инсайдерских ставок
    Андрей Манчук Андрей Манчук Атомная история Кубы может начаться заново

    Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Россия не будет расплачиваться за весь мир

    Социологи уже более двадцати лет фиксируют одну и ту же картину общественных настроений: стабильность является важнейшей ценностью и ключевым запросом к государству от российского общества. Правда, периодически у людей возникает желание преобразований…

    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как Кенигсберг делали Калининградом

    9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.

    10 апреля 2026, 11:39 • Новости дня

    Гладков сообщил о семи погибших бойцах «Орлана» в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    В подразделении «Орлан» с начала его работы в Белгородской области погибли семь бойцов, а еще 98 получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Гладков в Max сообщил, что за время существования подразделения «Орлан» в Белгородской области погибли семь бойцов, еще 98 были ранены. Гладков уточнил, что только за четверг в селе Нежеголь Шебекинского округа погиб 33-летний Артур Сыромолот, у которого остались пятеро детей.

    Глава региона отметил, что «Орлан» был создан по личному поручению президента Владимира Путина для взаимодействия с Росгвардией. По его словам, это одно из лучших боевых подразделений, которое активно борется с украинскими беспилотниками.

    Губернатор также сообщил, что за последние четыре с половиной года в регионе было повреждено и уничтожено более 21 тыс. автомобилей, из которых восстановили 18,5 тыс. машин. Выплаты жителям из внебюджетного фонда составили около 4 млрд рублей.

    Минобороны России сообщило, что в минувшую ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

    О создании ГУП «Орлан» для взаимодействия с Росгвардией стало известно в ноябре 2024 года.

    Ранее в Шебекинском округе Белгородской области от удара дрона пострадали четверо бойцов подразделения «Орлан».

    В селе Грузское Борисовского округа два бойца получили ранения различной степени тяжести.

    При выполнении боевого задания в Волоконовском районе один доброволец отряда погиб в результате атаки беспилотника.

    9 апреля 2026, 21:52 • Новости дня
    Генсек НАТО заявил о «неправильно» движущейся линии фронта на Украине
    Tекст: Валерия Городецкая

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что линия фронта на Украине постепенно сдвигается в неблагоприятном для Киева направлении.

    Такое мнение он высказал, выступая в Институте президентского фонда Рональда Рейгана, передает РИА «Новости».

    «В целом линия фронта все еще движется в неправильном направлении – очень медленно, но все же… В более общем плане вы все еще видите, что движение идет в неправильную сторону, если вы за Украину, как я, и против России», – сказал Рютте.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как провалилось зимнее контрнаступление Украины.

    10 апреля 2026, 00:22 • Новости дня
    Зеленский ответил на объявленное Путиным пасхальное перемирие

    Tекст: Катерина Туманова

    Глава киевского режима Владимир Зеленский ответил в Telegram-канале на объявление российским президентом Владимиром Путиным пасхального перемирия, подчеркнув заявления Украины о готовности к зеркальным шагам.

    «Украина неоднократно заявляла, что мы готовы к зеркальным шагам. Мы предлагали в этом году прекращение огня на время Пасхальных праздников и будем действовать соответственно. Людям нужна Пасха без угроз и реальное движение к миру, и в России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи», – приводит слова Зеленского в Telegram-канале ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия передала Украине тысячу тел погибших солдат ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих. Зеленский выразил готовность к прекращению огня на Украине при условии зеркальных шагов со стороны России. Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин отметил, что Зеленский должен проявить критическое мышление и принять мирные предложения России.


    9 апреля 2026, 21:07 • Видео
    Бунт в центре Европы. Теперь Швейцария

    В центре Европы бунт: власти Швейцарии хотят снять санкции с России, что может обрушить всю структуру европейских финансовых ограничений. Это еще один бонус, который принесла нам война в Иране, помимо роста цен на нефть.

    9 апреля 2026, 14:45 • Новости дня
    Беспилотники осложнили продвижение ВС России под Славянском

    Tекст: Ольга Иванова

    Наступательные действия ВС России на направлении Славянска продолжаются, однако продвижение осложнено за счет плотной обороны противника и массового применения беспилотников, сообщают СМИ.

    Подразделения Вооружённых сил России продолжают наступление на славянском направлении, передает Lenta.ru.

    Продвижение осложняется плотной обороной противника и активным применением беспилотников, которые играют всё большую роль в тактике боевых действий. Район вокруг Славянска постоянно находится под артиллерийским контролем, а любые перемещения техники и военнослужащих отслеживаются средствами воздушной разведки.

    На позициях российских подразделений отмечают, что противник активно использует дроны для организации засад. Как уточнили военные, беспилотники размещают рядом с дорогами и перекрестками, чтобы при появлении целей быстро нанести удар. Военнослужащие подчеркивают: «Удары БПЛА чаще наносятся с короткой дистанции после визуального контакта с техникой или личным составом».

    Изменение тактики применения дронов связано, в том числе, с сокращением численности пехоты на передовой, отмечают на месте. Управление беспилотниками становится одним из ключевых факторов ведения боя в данном районе. Открытая местность и постоянное наблюдение с воздуха заставляют подразделения уделять особое внимание маскировке техники и боевого порядка.

    Славянск и Краматорск остаются крупными населенными пунктами, где продолжаются активные боевые действия. По оценкам с линии соприкосновения, продвижение российских войск идет медленно и измеряется десятками или сотнями метров из-за плотной обороны и сложных условий наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские войска в Славянске принудительно эвакуируют семьи с детьми. Из подконтрольного ВСУ Славянска организаторы эвакуации начали вывозить детей в неизвестном направлении.

    9 апреля 2026, 22:09 • Новости дня
    Путин объявил пасхальное перемирие
    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин объявил о перемирии с 11 апреля до конца дня 12 апреля в связи с праздником Пасхи, сообщили в Кремле.

    «Решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации в связи с приближающимся православным праздником Пасхи объявляется перемирие с 16.00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. <...> Исходим из того, что украинская сторона последует примеру Российской Федерации», – сказано в сообщении.

    Уточняется, что министру обороны России Андрею Белоусову, начальнику Генерального штаба ВС России – командующему Объединенной группировкой войск генералу армии Валерию Герасимову даны указания на указанный период остановить боевые действия на всех направлениях.

    «Войскам быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия», – уточняется в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Ранее Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 19:12 • Новости дня
    Мединский сравнил соотношение военных потерь России и Украины

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская сторона передала Украине тела 1000 погибших военнослужащих, получив взамен 41 тело, что отражает разницу в потерях, сообщил помощник президента РФ, глава российской переговорной группы Владимир Мединский.

    Россия передала Киеву 1000 тел военнослужащих, погибших на Украине, а сама получила 41 тело погибших российских военных, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Владимир Мединский, который также возглавляет российскую переговорную группу.

    Мединский отметил: «Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 [тело] погибших наших. Это о соотношении потерь». Таким образом, он подчеркнул значительную разницу в потерях между сторонами конфликта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство иностранных дел России заявило, что с июня 2025 года российская сторона передала Киеву более 12 тыс. останков украинских военнослужащих.

    9 апреля 2026, 18:45 • Новости дня
    Число раненых после атаки ВСУ на кладбище Донецка достигло пяти

    Tекст: Ольга Иванова

    Пять человек получили ранения различной степени тяжести после атаки беспилотника ВСУ на траурную процессию на Южном кладбище Донецка.

    Пять мирных жителей получили ранения в результате атаки дрона ВСУ на траурную процессию на Южном кладбище Донецка, передает ТАСС. Инцидент произошел утром 9 апреля, когда люди собрались для прощания с погибшими.

    В сообщении Следственного комитета по ДНР отмечается: «По имеющейся в настоящее время информации, в ходе осмотра места происшествия установлено, что ранения различной степени тяжести получили не менее пяти мирных жителей, которые находились на траурной процессии». Ранее в Минздраве ДНР сообщали о двух госпитализированных пострадавших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил о гибели четверых мирных жителей в результате атак украинских военных на различные районы региона.

    10 апреля 2026, 07:00 • Новости дня
    «Северяне» пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие группировки войск «Север» на Сумском направлении пресекли попытки ВСУ выбраться из села Великий Прикол в направлении госграницы.

    «В Краснопольском районе ожесточенные стрелковые бои продолжаются в районе Новодмитровки. Противник силами нескольких штурмовых групп предпринимал попытки выдвижения в направлении государственной границы из села Великий Прикол. В результате нашего комплексного огневого воздействия большая часть украинских националистов уничтожена», – рассказали бойцы неофициальном Mac-каналу группы войск «Северный ветер».

    Также в Краснопольском районе штурмовики «Северян» продвинулись на трех участках до 200 метров.

    В Шосткинском районе бойцы продолжали зачистку приграничных лесных массивов, штурмовики продвинулись на трех участках до 250 метров. В Сумском районе штурм-группы с боями продвинулись на 20 участках на расстояние до 800 м.

    Живую силу и технику ВСУ бойцы громили в районах Мануховки, Иволжанского, Пролетарского, Запселья, Вольной Слободы, Жадово и Новодмитровки.

    На Харьковском направлении «Северяне» разбили живую силу и технику ВСУ в районах Липцов, Фёдоровки, Великого Бурлука, Малого Бурлука, Шестеровки и Черкасской Лозовой.

    На Волчанском направлении штурмовые группы продвинулись на 11 участках до 600 метров. Ожесточенные бои идут в Волчанских Хуторах и окрестностях, в лесных массивах восточнее и юго-восточнее Верхней Писаревки, вблизи госграницы на рубеже Зыбино – Волоховка – Охримовка.

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы «Севера» продвинулись на четырёх участках до 300 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 180 человек (из них более 130 в Сумской и свыше 50 в Харьковской области)», – указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские националисты жестоко подавили бунт мобилизованных под Чугуевом. Доведший до самоубийства подчиненного командир ВСУ сдался российским военным. Welt сообщил о нехватке мест для солдат ВСУ на кладбищах.

    9 апреля 2026, 16:31 • Новости дня
    ВС России поразили используемые ВСУ энергетические объекты
    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска за прошедшие сутки нанесли удары по объектам топливно-энергетической инфраструктуры на Украине, используемым в интересах вооруженных сил Украины, а также по временным пунктам дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 153 районах, сообщило Минобороны.

    Удары осуществлялись с использованием оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии, сообщается в канале ведомства в Max.

    Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике ВСУ и теробороны в Сумской области. На территории Харьковской области удары пришлись по различным подразделениям ВСУ и нацгвардии, противник потерял свыше 195 военнослужащих, две бронированные машины и 14 автомобилей, а также боевую машину «Град» и две станции РЭБ.

    Группировка «Запад» улучшила позиции и поразила украинские формирования в Харьковской области и Донецкой народной республике. Потери ВСУ составили до 190 военнослужащих, пять бронированных машин и 19 автомобилей. В свою очередь Южная группировка заняла более выгодные рубежи, нанеся удары по подразделениям ВСУ в ДНР – противник потерял свыше 175 военнослужащих.

    Подразделения «Центра» улучшили положение по переднему краю, поразив живую силу и технику ВСУ, в том числе бригады спецназначения «Азов» и нацгвардии в ДНР и Днепропетровской области. Потери противника превысили 325 военнослужащих, уничтожены девять бронированных машин и три артиллерийских орудия.

    Группировка «Восток» продолжила продвижение, нанеся удары по позициям ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях – уничтожено более 315 военнослужащих, пять бронированных машин и 10 автомобилей. В зоне ответственности группировки «Днепр» поражены подразделения ВСУ и теробороны в Запорожской области и Херсоне, противник потерял до 55 военнослужащих, 14 автомобилей и израильскую станцию RADA RPS-42.

    Средства ПВО за сутки сбили семь управляемых авиационных бомб, реактивный снаряд HIMARS и 339 беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны России, с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 132 тыс. беспилотников, 28 773 танка и 34 354 артиллерийских орудия.

    Ранее ВС России нанесли удары по используемой ВСУ портовой инфраструктуре.

    9 апреля 2026, 15:19 • Новости дня
    Сальдо сообщил о гибели трех моряков при атаке ВСУ на сухогруз

    Tекст: Ольга Иванова

    Трое моряков стали жертвами атаки Вооруженных сил Украины на сухогруз с зерном в Азовском море, остальные сумели спастись, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Жертвами атаки Вооруженных сил Украины на сухогруз в Азовском море стали трое членов экипажа, сообщает ТАСС со ссылкой на интервью губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

    Всего на борту судна находились 11 человек, восемь из них смогли спастись, высадившись на берег Херсонской области с помощью спасательного бота. По словам Сальдо, двоих погибших искали с применением авиации и плавательных средств.

    Губернатор подчеркнул, что сухогруз перевозил зерно и не представлял военного интереса для ВСУ, а на борту не было никакого оружия. Судно получило повреждения, частично затонуло, после чего его отбуксировали в безопасное место, дальнейшую судьбу определит судовладелец.

    Сальдо также сообщил, что капитан пострадавшего сухогруза находится в стабильном состоянии и его жизни ничего не угрожает. Губернатор выразил уверенность, что капитан полностью поправится.

    В воскресенье, 5 апреля, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что пострадавшее судно типа «Волго-Балт» перевозило пшеницу. Восемь человек смогли добраться до берега на лодке-капсуле, доставив тело старшего помощника капитана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, число погибших членов экипажа сухогруза в Азовском море выросло до трех человек. Затонувший в Азовском море сухогруз перевозил около 3 тыс. тонн пшеницы. Капитан сухогруза был госпитализирован, а все спасенные моряки оказались гражданами России.

    9 апреля 2026, 13:57 • Новости дня
    Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных

    Tекст: Вера Басилая

    Россия организовала передачу на Украину 1 тыс. тел погибших военнослужащих противника, тогда как Москве были возвращены 41 останки российских военных.

    Источник сообщил, что Россия передала Украине тысячу тел погибших военнослужащих ВСУ, передает ТАСС. Киев в ответ передал Москве 41 тело российских военнослужащих.

    Ранее помощник президента Владимир Мединский сообщил, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел.

    До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинской – останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.

    9 апреля 2026, 12:46 • Новости дня
    Песков: Путин не принимал решения о пасхальном перемирии

    Tекст: Вера Басилая

    На данный момент президент Владимир Путин не принимал решений о введении пасхального перемирия, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Песков заявил журналистам, что на данный момент Владимир Путин не принимал никаких решений по поводу пасхального перемирия, передает РИА «Новости».

    «На сегодня никаких решений верховный главнокомандующий не принимал», – отметил Песков.

    До этого Владимир Зеленский заявил о готовности киевского режима к пасхальному перемирию.

    Представитель МИД Мария Захарова назвала это предложение пиар-акцией.

    10 апреля 2026, 06:33 • Новости дня
    Куклачев рассказал о спасенных с передовой СВО новых артистах Театра кошек
    Tекст: Катерина Туманова

    В Театре кошек народного артиста РСФСР Юрия Куклачева появились новые артисты, которых бойцы СВО спасли с передовой и передали в труппу, среди них есть и совсем юные звезды.

    Основатель Театра кошек Юрий Куклачев рассказал, что спасенных на передовой СВО животных бойцы передают в его театр.

    «На передовой, оказывается, очень много кошек из-за большого количества крыс. Кошек на передовой спасают и передают нам маленьких котят. Совсем недавно в нашем театре начал выступать котенок. Так что у нас прямая связь с бойцами, мы их поддерживаем», – рассказал артист РИА «Новости».

    В марте в Театре кошек Куклачева показали нескольких фронтовых кошек, спасенных бойцами СВО, в качестве новых артистов. Сейчас эти животные участвуют в представлениях наравне с другими артистами труппы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец с позывным «Рыжик» рассказал, как собаки предупреждают об артобстреле. Енот Херсон, выживший при атаке ВСУ, стал героем образовательного проекта для детей и взрослых. Ослик Жорик, который помогал военнослужащим перевозить снаряды на СВО, обживается в филиале Московского зоопарка в Великом Устюге.

    9 апреля 2026, 13:37 • Новости дня
    Белоусов проинспектировал группировку войск «Центр» и вручил награды

    Tекст: Вера Басилая

    Министр обороны Андрей Белоусов посетил командный пункт группировки войск «Центр», ознакомился с ходом выполнения поставленных задач и вручил награды, сообщает Министерство обороны.

    Министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал соединения и воинские части группировки войск «Центр», сообщает Минобороны в Max.

    Во время визита глава ведомства ознакомился с ходом выполнения боевых задач и заслушал доклады офицеров штаба о текущей ситуации на линии боевого соприкосновения в зонах ответственности группировки.

    Командующий группировкой генерал-полковник Валерий Солодчук рассказал министру о ходе наступательных операций и действиях противника. Особое внимание было уделено применению беспилотных летательных аппаратов: начальник управления сообщил, что подразделения беспилотных систем демонстрируют высокую эффективность, оказывая значительную помощь в разведке и нанесении ударов по противнику.

    В завершение визита Андрей Белоусов вручил отличившимся военнослужащим группировки государственные награды за проявленные мужество и героизм при выполнении задач в зоне спецоперации.

    Министр обороны Андрей Белоусов вручил «Золотую Звезду» бойцу группировки «Центр» Сергею Ярашеву.

    Белоусов провел совещание с командованием  «Южной» группировки войск в феврале.

    В ноябре Белоусов проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне СВО.

    10 апреля 2026, 03:07 • Новости дня
    Ирландский журналист Боуз оценил очередной обмен между Россией и Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Ирландский журналист Чейз Боуз обратил внимание на соотношение в ходе обмена телами погибших бойцов между Россией и Украиной, заметив с иронией, что оно явно не подходит к лозунгу о том, что Украина якобы побеждает.

    «Россия только что передала Украине ещё 1 тыс. своих погибших солдат. Все это бессмысленные потери для Зеленского и провальной войны НАТО. Это почти 20 тыс. погибших украинцев, возвращённых Россией. Российская сторона получила в ответ 41 тело», – написал он в соцсети Х.

    Боуз подчеркнул, что Россией за все время обменов получено менее 1 тыс. тел бойцов, в отличие от 20 тыс. украинцев.

    «Украина «побеждает», – резюмирует журналист.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 9 апреля Россия передала Киеву 1 тыс. тел погибших украинских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Владимир Мединский сообщал в феврале, что украинской стороне были переданы тела 1 тыс. военных, а Россия получила взамен 35 тел. До этого в конце января российской стороне передали тела 38 бойцов, а украинская получила останки 1 тыс. военнослужащих ВСУ.

    10 апреля 2026, 03:35 • Новости дня
    Новобранец «Сёма» на первом боевом задании уничтожил два танка ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Боец с позывным «Сёма» уничтожил два украинских танка, выполнив первое боевое задание после трёх дней обучения управлению FPV-дронами, рассказал офицер 68-го отдельного разведывательного батальона Южного военного округа с позывным «Сава».

    Новобранец подразделения с позывным «Сёма» после трех дней обучения уничтожил два танка ВСУ при первом выходе на задание, хотя обычно обучение пилота FPV-дрона занимает около трёх месяцев, рассказал «Сава» РИА «Новости».

    «У меня в подразделении был случай, оператор за три дня научился. Через три дня он поехал на позицию уничтожил два танка. Танки располагались на расстоянии 200 метров друг от друга и были хорошо замаскированы. Работали с закрытых огневых позиций», – рассказал «Сава».

    По его словам, когда огонь ведется закрытых позиций, поиск целей становится сложнее.

    В качестве поощрения боец «Сёма», несмотря на недавнее прибытие в подразделение, получил отпуск, добавил «Сава».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец ВС России сбил «Елкой» пять беспилотников ВСУ за день. Российский морпех в одиночку захватил дзот в Донбассе. Российские морпехи рассказали о работе с тяжелым грузовым дроном в зоне СВО.

    Почему нефть останется в цене после ормузского перемирия

    Цены на нефть стали падать немедленно после объявления о перемирии в иранской войне. Однако насколько устойчива эта тенденция? Судя по целому ряду признаков, даже если перемирие быстро превратится в настоящий мир, ждать возвращения дешевого топлива было бы преждевременно. Более того, налицо предпосылки к изменению всей структуры торговли нефтью. Подробности

    Норвегия запустила в Арктику украинских диверсантов

    Украинские военные прибыли в Норвегию для совместных учений со спецназом – отрабатывать применение беспилотников в холодных водах Норвежского моря. Потенциальные цели – российские торговые суда и военные корабли в северных широтах. Эксперты полагают, что Осло с Киевом в реальных условиях могут прорабатывать диверсионные планы против России в Арктике. Что видят они своими целями и как Москве защитить свои интересы? Подробности

    Как провалилось зимнее контрнаступление Украины

    Всю зиму ВСУ пытались контратаковать российскую группировку «Восток», действующую на Запорожском направлении. Киевский режим бросал на это и новые резервы, и даже формировал новую тактику – но все равно не смог ничего добиться. Как сейчас складывается обстановка на данном участке фронта – и когда ВС РФ смогут возобновить здесь масштабные наступательные операции? Подробности

    Литва наказана за неверную ставку против Китая

    «C этим выбором литовцы по-крупному сели в лужу». Такими словами политологи комментируют громкие заявления о разочарованиях, которые раздаются сегодня из Вильнюса по поводу планов по сотрудничеству с Тайванем. Неверный внешнеполитический выбор привел Литву не только к ссоре с могущественным Китаем, но и к обману со стороны отколотого от Китая острова. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Евросоюз парализовало из-за Украины и Ирана

      Евросоюз больше не может осуществлять единую внешнюю политику из-за раскола по вопросам, связанным с Россией, Украиной и Ираном. На этом фоне Германия предложила лекарство, которое хуже болезни. «Пора стать взрослыми», – говорит глава МИД ФРГ. Что имеется в виду?

    • США готовят конец света. Пока в Иране

      Истекает срок ультиматума, который США выдвинули Ирану, угрожая уничтожением всех мостов и электростанций. Тегеран уже отверг условия и пообещал оставить Ормузский пролив заблокированным. Чего теперь ждать?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

