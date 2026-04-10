ФК «Ростов» лишился земли из-за невыполненных договоренностей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Каменецкий сообщил, что земельный участок площадью более 212 тыс. кв. м, предназначавшийся для строительства тренировочной базы ФК «Ростов», был возвращён департаменту имущественно-земельных отношений города из-за того, что клуб не выполнил взятые на себя обязательства, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что участок на улице Пойменной, 2А, был передан клубу в аренду на пять лет в феврале 2021 года. По условиям договора ФК «Ростов» должен был построить объект социально-культурного назначения, однако сроки были сорваны, и земли вернули муниципалитету по акту приема-передачи.

Каменецкий уточнил, что на участке за это время не появилось никаких строений. Изначально предполагалось завершить строительство базы к 2026 году, а стоимость работ оценивали в 1,7 млрд рублей.

Ранее в клубе уже сообщали о финансовых трудностях. В октябре 2025 года генеральный директор ФК «Ростов» Игорь Гончаров заявил, что РФС рекомендовал клубу срочно решать возникшие проблемы.

Дополнительно известно, что в январе 2026 года Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иск регионального Минспорта к клубу о взыскании 185 млн рублей гранта и начисленных процентов.

Ранее Валерий Карпин покинул пост главного тренера ростовской команды.