Эксперт сообщила о скором появлении грузовых дирижаблей в России

Эксперт Албек: В России в ближайшие годы могут появиться грузовые дирижабли

Tекст: Дарья Григоренко

По ее словам, сейчас в России есть примеры использования аэростатов с полезной нагрузкой до 200-300 килограммов для различных целей – от защиты от дронов до раздачи сотовой связи, передает ТАСС.

«Непосредственно грузовые дирижабли для логистики, я полагаю, мы увидим в рамках года, двух-трех – это то, что на самом деле возможно», – отметила Албек. Она подчеркнула, что только в России есть специалисты, способные создавать подобные конструкции, и их бюро готово запустить производство при соответствующем решении.

Первый Российский космический форум прошел 9 апреля в Национальном центре «Россия» в рамках Недели космоса – 2026. В нем приняли участие делегации из 40 стран, в рамках мероприятия прошло 13 сессий и пленарное заседание с участием иностранных партнеров. Неделя космоса приурочена к 65-летию полета Юрия Гагарина и проводится впервые в истории России с 6 по 12 апреля по указу президента, организатором выступает Роскосмос.

В феврале в России утвердили ГОСТ для дирижаблей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минтранс предложил включить в стратегию транспортного развития до 2035 года технологии дирижаблей, вакуумно-трубопроводного транспорта и магнитной левитации.