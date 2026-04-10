9 апреля 1945 года пехотный генерал вермахта Отто Ляш сдал Кенигсберг советским войскам. Сильнейшая крепость Восточной Пруссии, которую не смогли взять армии Самсонова и Ренненкампфа, пала за несколько дней.
Минобороны: «Ланцеты» сорвали плановую ротацию ВСУ
Бойцы группировки «Восток» предотвратили плановую ротацию украинских войск в Запорожской и Днепропетровской областях с помощью барражирующих боеприпасов «Ланцет», сообщило Минобороны.
Расчеты группировки «Восток» в этих регионах вычислили маршруты переброски резервов и попытку ротации подразделений ВСУ, координаты целей направили операторам ударных дронов и «Ланцетам», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Ударами «Ланцетов» и беспилотников были поражены на марше бронетранспортеры американского производства, а также автомобильная техника.
«Находившаяся в машинах живая сила противника ликвидирована. Уничтожение техники и резервов полностью сорвало плановую ротацию ВСУ и не позволило противнику усилить передовые позиции на данных участках», – заключили в министерстве.
До этого «Южная» группировка уничтожила бронемашину Hummer, пикап, а также замаскированное укрытие и живую силу противника у Константиновки.