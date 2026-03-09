Что такое личная великопостная аскеза в нашу эпоху и как ее можно превратить в увлекательный челлендж, улучшающий нашу общую жизнь? Как ни странно, на этот непростой вопрос помогает ответить физика.0 комментариев
Песков назвал ошибкой публикацию чернового варианта обращения Путина 8 марта
Публикация чернового варианта видеообращения президента России Владимира Путина по случаю 8 Марта произошла по ошибке, сообщил изданию «Подъем» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Да. Это ошибка. Сделаем так, чтобы их больше не было», – заявил Песков в комментарии изданию «Подъем», передает ТАСС.
Официальное поздравление появилось в ночь на 8 марта, но в нем сначала оказались не только финальная, но и черновые версии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.
5 марта Путин провел встречу с женщинами разных профессий в преддверии Международного женского дня.