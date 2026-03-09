Лукашенко позвал трудолюбивых узбеков жить и работать в Белоруссии

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Много узбеков живет у нас. И хотят жить и работать. Это наши люди. Мы с большим удовольствием, особенно семейных людей, приглашаем к себе», – цитирует Лукашенко БелТА.

Он отметил, что страна нуждается в притоке населения, поэтому рада видеть трудолюбивых людей. Глава государства подчеркнул наличие жесткого порядка приема, который гарантирует мигрантам конкретную работу.

По словам политика, приезжие получают доступ к садам, школам и вузам наравне с местными жителями, россиянами и украинцами. Также он напомнил о помощи узбекского народа эвакуированным в годы Великой Отечественной войны.

В 2025 году Лукашенко положительно оценивал эксперимент по привлечению трудовых мигрантов из Узбекистана для работы в сельском хозяйстве. Глава государства призывал руководителей предприятий активно нанимать иностранных граждан для решения проблемы кадрового дефицита.