Пугачевой предрекли потерю бренда «Баронесса фон Орбах»
Певица Алла Пугачева может лишиться эксклюзивных прав на продажу парфюмерии и одежды под собственным аристократическим наименованием «Баронесса фон Орбах», если вовремя не продлит соответствующую регистрацию.
Артистка может лишиться исключительного права на товарный знак «Баронесса фон Орбах» к августу 2026 года. Подобный исход вероятен при отсутствии своевременного продления регистрации, передает РИА «Новости».
Роспатент впервые закрепил это наименование за исполнительницей в 1997 году.
Отец Кристины Орбакайте и бывший супруг певицы Миколас Орбакас имеет аристократическое происхождение. Он является потомственным литовским бароном фон Орбахом. Именно этот факт когда-то лег в основу создания коммерческого бренда.
Согласно официальным документам, срок действия знака продлевался несколько раз. Последняя соответствующая запись появилась в государственном реестре в 2016 году. Текущая лицензия позволяет законно продавать косметику, ювелирные украшения, одежду и компакт-диски.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Алла Пугачева продлила исключительные права на бренды «Алла» и «Алла Борисовна» до 2036 года. Ранее певица лишилась товарного знака «Рецитал» из-за истечения срока регистрации. Также артистка может потерять права на бренд «Кристина» без продления документов до апреля 2026 года.