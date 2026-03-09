NYT узнала о призыве Госдепа к дипломатам США покинуть Саудовскую Аравию

Tекст: Катерина Туманова

По данным нынешних и бывших американских чиновников, сотрудникам дипломатической миссии США в Саудовской Аравии было приказано покинуть страну в соответствии с обязательными распоряжениями Госдепартамента о выезде, пишет Ney York Times (NYT).

«Действия Госдепартамента означают, что американские чиновники осознают растущие риски в регионе. Это первый случай, когда ведомство одобрило или издало так называемый приказ о выводе дипломатов с момента начала войны США и Израиля против Ирана 28 февраля», – сказано в статье.

В последние дни сотрудникам правительства США, не занимающим ключевые должности, и членам их семей, находящимся в дипломатических представительствах в регионе, было предложено добровольно покинуть страну, однако обязательных приказов о выезде не было. Официальные лица, описывающие новые директивы, говорили на условиях анонимности.

Приказ об эвакуации посольства США в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, был издан после нескольких атак Ирана на здание и прилегающую территорию. Во вторник Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что посольство подверглось атаке двух беспилотников, в результате чего возник «небольшой пожар и незначительный материальный ущерб зданию».

Посольство США предупредило людей избегать этого места, заявив, что произошло «нападение на объект». Оно также выпустило предупреждение о безопасности и уведомление о необходимости оставаться в Эр-Рияде, Джидде и Дахране на территориях, где расположены консульства США.

Сотрудникам американского правительства в этих консульствах было сказано подготовиться к эвакуации по приказу властей, сообщил газете официальный представитель.