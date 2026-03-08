Путин ужесточил контроль за иностранными вложениями в добычу ископаемых

Tекст: Алексей Дегтярёв

Глава государства подписал документ, который расширяет перечень стратегически значимых видов деятельности, передает РИА «Новости».

Теперь под особый контроль попадают участки недр с определенными запасами нефти, газа, золота и меди, даже если они не относятся к федеральным.

Ограничения коснутся месторождений с запасами нефти от 50 млн тонн, газа от 30 млрд кубометров и золота от 30 тонн. В список также включили добычу лития, алмазов, урана и использование подземных вод для коммерческих целей в объеме более 3 тыс. кубометров в сутки.

Стратегической признается деятельность по производству рыбной продукции, если выручка компании от нее превышает 50%, а стоимость активов составляет более 800 млн рублей. Сюда же отнесли пастбищную аквакультуру в отношении тихоокеанских лососей.

Сделки иностранных инвесторов по покупке активов в таких предприятиях теперь требуют согласования с правительственной комиссией.

Для нынешних зарубежных владельцев предусмотрены переходные периоды для уведомления о доле владения или снижения участия. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении контроля за иностранными инвестициями в сфере недропользования.