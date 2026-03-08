В Варшаве начался марш против втягивания Польши в чужие войны

Началась активная фаза борьбы за то, кто и на каких условиях свяжет Европу и Азию. Преуспеть в ней могут решительные, энергетически богатые или обладающие солидным транзитным потенциалом игроки.3 комментария
Марш против втягивания в конфликты на Украине и Ближнем Востоке начался в Варшаве
Сотни человек собрались в центре польской столицы, требуя от властей страны отказаться от участия в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке.
В центре Варшавы проходит уличный марш против втягивания Польши в военные действия на Украине и на Ближнем Востоке, передает РИА «Новости». Акция идет под лозунгом: «Польша за мир».
Организатором выступила праворадикальная партия «Конфедерация польской короны». Участники собрались на площади Дмовского в центре польской столицы и колонной направляются к канцелярии президента.
По данным корреспондента, по центральным улицам города идут несколько сотен человек. Они скандируют, что это не их войны, выступая против вовлечения страны в конфликты.
Протестующие также выражают несогласие с проукраинской и антииранской линией властей Евросоюза. В их речевках звучит мысль о том, что решения о внешней политике должна принимать Польша, а не Брюссель.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в центре Варшавы уже проходил «Марш мира» против вовлечения страны в украинский конфликт. Социологические опросы показали нежелание подавляющего большинства граждан отправлять польских солдат на Украину.