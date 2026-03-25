Захарова: Запад реагирует на русскую народную музыку и танцы как черт на ладан
Западные страны реагируют на русскую музыку как «черт на ладан», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что после исполнения русских народных композиций, в том числе «Калинки», западные организаторы отменяют концерты зарубежных музыкантов, исполнивших эти произведения, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, такое впечатление, что как будто наша музыка и наши танцы... Вот те самые напевные, народные, они действуют как черт на ладан, как знаете, святой водой окропишь, они все начинают корчиться, корежиться и отползать назад», – отметила Захарова на церемонии всероссийской премии «Женщина-ПриZVание».
По ее мнению, именно поэтому на Западе вводят запреты на все русское, связанное с песнями, музыкой и танцами, поскольку это обладает «духоподъемным» эффектом. Захарова подчеркнула, что русская музыка не только мобилизует физически и психологически, но и «тянет к свету».
Напомним, концерты хорватского виолончелиста Степана Хаузера отменили в прибалтийских государствах из-за исполнения им «Калинки».
До этого российская балерина Светлана Захарова официально подтвердила, что ее выступления на гала-концерте Les Etoiles в Риме отменили.