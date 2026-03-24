На турнире ММА в Литве включили гимн СССР вместо Survivor

Tекст: Тимур Шайдуллин

Литовский боец смешанных единоборств Ноюс Ягелавичюс оказался в центре внимания после выхода на бой под гимн СССР, сообщает РИА «Новости».

Инцидент произошёл во время одного из турниров по ММА, проходившего в Литве. Организаторы мероприятия заявили, что произошла ошибка диджея, который якобы перепутал музыкальные треки.

Однако сам диджей утверждает, что флешку с музыкой для выхода ему передал непосредственно спортсмен. Представители клуба, за который выступает Ягелавичюс, заявили, что отправили организаторам обычную композицию для выхода на бой. По их словам, использование гимна СССР вместо оригинального трека стало неожиданностью.

Как отмечается в сообщении, изначально 18-летний Ягелавичюс должен был выйти в октагон под песню Burning Heart группы Survivor. На записи с турнира видно, что вместо нее зазвучал советский гимн, что вызвало недоумение у зрителей и самого спортсмена.

Ранее в Литве обнаружили сразу несколько улиц, названных в честь Юрия Гагарина, и жители выступили против их переименования. До этого, летом 2025 года в Вильнюсе самораспустилась государственная комиссия по десоветизации .

Как писала газета ВЗГЛЯД, в стране формируется новая политическая сила, которая отстаивает идею налаживания отношений с Россией и Белоруссией.