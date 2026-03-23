Житель Техаса забросил ведро с останками во двор ФБР

Мужчина перебросил человеческие останки через ограждение офиса ФБР в Далласе

Tекст: Мария Иванова

По данным NBC, 41-летний житель Техаса Майкл Чадуик Фрай бросил во двор регионального офиса ФБР в Далласе закрытое ведро с костями, предположительно человеческими.

Как сообщает телеканал, «жителю Техаса предъявлены обвинения в надругательстве над трупом после того, как он перекинул ведро, содержащее, предположительно, человеческие останки, через ограждение регионального офиса ФБР в Далласе и выложил видео с этим в YouTube».

В ходе расследования стало известно, что незадолго до инцидента Фрай просил у матери деньги на аренду автомобиля, объяснив, что ему необходимо перевезти тело. После отказа мужчина покинул дом, а позже его сестра сообщила полиции, что Майкл выложил в интернет видео с места происшествия.

По информации телеканала, Фрай заявил на записи, что хотел привлечь внимание ФБР к делу о предполагаемых нарушениях властей округа Дентон, связанных с его предыдущим задержанием. Содержимое ведра отправлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Следствие установило, что Фрай искал маршруты к кладбищам. Полиция считает, что он мог украсть урну с прахом и вскрыть гроб на местном кладбище. Сейчас мужчина находится под стражей. Ранее он уже попадал в новости – в 2018 году Фрай въехал на грузовике в здание телеканала после того, как был расстроен смертью друга в результате полицейской стрельбы.

