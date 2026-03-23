Моди сравнил войну на Ближнем Востоке с пандемией коронавируса

Легкость получения микрокредитов делает их соблазнительными для людей, оказавшихся в отчаянной ситуации. Тот довод, что у людей должна быть возможность раздобыть где-то денег в самом крайнем случае, едва ли можно принять всерьез.
Моди заявил о последствиях иранского конфликта, сопоставимых с пандемией COVID
Военный конфликт на Ближнем Востоке, по мнению индийского премьера Нарендры Моди, способен обернуться для мира последствиями, сравнимыми с испытаниями пандемии COVID-19.
Сложная обстановка в мире, вызванная противостоянием, может иметь затяжной эффект, передает ТАСС. Об этом Нарендра Моди сообщил во время выступления в парламенте.
«Сложная ситуация в мире, возникшая из-за этой войны, вероятно, будет иметь долгосрочные последствия, поэтому мы должны быть готовы и сохранять единство», – сказал он.
Политик отметил, что человечество уже сталкивалось с подобными вызовами в период распространения COVID. По его словам, сейчас странам необходимо снова проявить готовность к преодолению трудностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Индии и Ирана выразили обеспокоенность атаками на инфраструктуру Ближнего Востока.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил создать новую структуру безопасности в регионе без внешнего вмешательства.
Вице-премьер России Александр Новак ранее заявил о вызванном этим конфликтом масштабном энергетическом кризисе.