Россиянин Филиппов завоевал бронзу на этапе Кубка мира по ски-альпинизму

Tекст: Дмитрий Зубарев

Россиянин Никита Филиппов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира по ски-альпинизму, который прошел в Валь-Мартелло в Италии, передает РИА «Новости». Победителем стал испанский спортсмен Ориоль Кардона Коль с результатом 2 минуты 56,8 секунды, второе место занял Арно Лита из Швейцарии, который уступил лидеру 2,1 секунды. Филиппов финишировал с отставанием 5,4 секунды, его итоговое время составило 3 минуты 2,2 секунды.

В феврале этого года Филиппов выиграл серебро на Олимпиаде в Италии в спринте и стал единственным российским призером Игр. В марте он завоевал титул чемпиона Европы в этой же дисциплине. За свою карьеру 23-летний спортсмен уже 25 раз побеждал на чемпионате России.

Очередной этап Кубка мира по ски-альпинизму пройдет с 25 по 29 марта во французском Пюи-Сен-Венсане.

Как писала газета ВЗГЛЯД, серебряный призер Олимпиады 2026 года Никита Филиппов заявил об отсутствии провокаций и оскорблений со стороны участников и болельщиков на Играх в Италии.