Ски-альпинист Филиппов опроверг провокации и оскорбления на Олимпиаде в Италии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Филиппов заявил, что во время соревнований в Италии не сталкивался с провокациями и оскорблениями, передает РИА «Новости». Он отметил, что атмосфера на Играх была теплой и уютной, сравнив ее с домашней.

Ски-альпинист подчеркнул, что благодаря разведенным локациям не чувствовалось масштабности олимпийского праздника. По его словам, на юношеской Олимпиаде в Лозанне атмосфера была более праздничной. На нынешних Играх обстановка напоминала чемпионат мира по ски-альпинизму.

Спортсмен рассказал, что болельщики в Италии тепло поддерживали участников и иногда даже болели за российских спортсменов больше, чем за свои национальные сборные. Филиппов стал единственным российским призером в ски-альпинизме на зимней Олимпиаде 2026 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский ски-альпинист Филиппов повредил свою серебряную олимпийскую медаль. Он посвятил награду своему отцу. Филиппов завоевал первую медаль на Олимпийских играх 2026 года для России.