В НЦ «Россия» подвели итоги конкурса «История России моими глазами»

Tекст: Дарья Григоренко

Итоги Всероссийского конкурса «История России моими глазами» были подведены 21 марта в НЦ «Россия». На церемонии наградили победителей и лауреатов, которых определили среди более 4000 участников из 84 регионов страны и шести зарубежных государств. Победителями и лауреатами стали 45 человек из 27 регионов.

В церемонии приняли участие государственные и общественные деятели, руководители ведущих вузов, представители организаций патриотического воспитания молодежи, медиасферы и бизнеса. Конкурсанты показали глубокий исследовательский подход: они выбирали из учебника истории сложные или интересные термины, изучали их с помощью словарей и создавали уникальные рассказы, в которых выступали свидетелями реальных исторических событий.

«История России невероятно насыщена, многослойна и поучительна. Она краеугольный камень нашей идентичности. Изучение истории России дает возможность научиться самостоятельно выстраивать причинно-следственные связи, заинтересованно, но реалистично оценивая происходящее сегодня прямо на наших глазах, уверенно смотреть в будущее», – приветственный адрес помощника Президента РФ, председателя Российского военно-исторического общества, первого секретаря Союза писателей России Владимира Мединского зачитал советник Управления Президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Денис Шполянский.

Заместитель председателя Совета Федерации Инна Святенко отметила, что конкурс стал напоминанием о значимости общей истории и воспитания патриотизма у молодежи. Екатерина Аверкиева, президент АНО «Инновационный центр», подчеркнула, что цель проекта – сделать историю понятной и увлекательной для школьников, чтобы работы участников использовались на уроках.

«В сложные периоды роль исторических событий и их понимание являются внутренней опорой, стержнем и маяком для человека и государства. И наша задача – пробудить интерес к истории, сделать ее понятной и увлекательной. Мы хотим, чтобы работы, в которых дети простым языком объясняют сложные исторические термины и события, жили и рассказывали школьникам об истории нашей великой страны понятными словами и чтобы учителя использовали эти замечательные объяснения на уроках истории. Кто знает историю, у того есть ключи от будущего!», – сказала Аверкиева.

Впервые учрежден специальный приз «Лучший регион конкурса», который получила Нижегородская область – от нее поступило 705 работ. Победителей специальных номинаций «Федор Ушаков моими глазами» и «Мой край – моя история» наградили представители военно-патриотических организаций и Движения Первых. Екатерина Чижикова из «ЮНАРМИИ» пожелала участникам не останавливаться, любить и беречь историю своей страны.

Организатором конкурса выступает АНО «Инновационный центр развития и воспитания детей и молодежи» при поддержке Фонда Президентских грантов, Национального центра «Россия», Министерства просвещения, МИД России, Российского военно-исторического общества и других партнеров.