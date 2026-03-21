Глава МИД Турции оценил сроки завершения войны в Заливе

Фидан допустил продолжение войны в Персидском заливе еще две-три недели

Tекст: Мария Иванова

По словам министра иностранных дел Турции Хакана Фидана, конфликт в Персидском заливе может затянуться еще на две-три недели, сообщает ТАСС.

Глава турецкого МИД отметил, что ключевым фактором для прекращения боевых действий станет позиция Соединённых Штатов.

«Высказываются оценки, что война в странах Персидского залива продлится еще 2-3 недели. Конечно, решающим фактором здесь станет позиция США», – заявил Фидан журналистам. Он также указал, что Израиль, по его мнению, будет стараться оказать давление на Вашингтон и препятствовать достижению соглашения о прекращении огня или скорому заключению мира.

Министр добавил, что все чаще звучат предположения о расхождении позиций между США и Израилем, что способно привести к затягиванию конфликта. По словам Фидана, пока продолжаются боевые действия, перспектива переговоров представляется маловероятной, однако краткосрочное перемирие для оценки возможностей диалога исключать нельзя. Он подчеркнул, что основная проблема заключается не в отсутствии планов урегулирования, а в нежелании Израиля идти к миру.

Ранее официальные лица США и Израиля сообщили о вероятности продолжения боевых действий минимум три недели. Глава американского Минэнерго Крис Райт спрогнозировал завершение конфликта и восстановление поставок нефти в ближайшее время.