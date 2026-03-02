До тех пор, пока у Зеленского будут инструменты сопротивления, будет стабильный тыл и сильный фронт, он будет продолжать войну и отказываться от любых сущностных переговоров с Россией.7 комментариев
В Иране 90 млн человек остались без интернета более 48 часов
NetBlocks: Доступа в интернет в Иране нет более 48 часов
Более двух суток Иран живет почти без интернета: около 90 млн жителей лишены доступа, подключение сократилось до 1% обычного уровня.
Глобальная сеть в стране практически недоступна уже более 48 часов, сообщает ТАСС со ссылкой на данные мониторинговой службы NetBlocks. Организация подтвердила тотальный сбой в работе телекоммуникационной инфраструктуры.
«Без связи 90 млн человек», – сказано на странице NetBlocks в соцсети. Специалисты отмечают, что уровень подключения к Сети сейчас не превышает 1% от стандартных показателей.
Перебои начались на фоне военной операции, которую 28 февраля развернули США и Израиль.
Президент США Дональд Трамп заявил о гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи в ходе авиаударов. Иранский Красный Полумесяц сообщил о более чем 200 погибших в результате совместной атаки Вашингтона и Тель-Авива.