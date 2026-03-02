Аэропорт Абу-Даби открыл регистрацию на рейс в Москву

Tекст: Ольга Иванова

Международный аэропорт Заид в Абу-Даби открыл регистрацию пассажиров на рейс в Москву, пишет ТАСС.

Представитель аэропорта сообщил, что вылет должен состояться по расписанию – в 14.30 по местному времени, что соответствует 16.30 по Москве.

По словам собеседника агентства, «регистрация на рейс открыта». Вылет пока указан как запланированный, изменений графика на данный момент не объявлено.

Рейс в Москву будет выполнен авиакомпанией Etihad Airways на самолете Boeing 787. Ранее в этот же день аэропорт уже отправил первый за сутки самолет – грузовой рейс в Гонконг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские отдыхающие на Бали не могут вовремя вылететь домой из-за временного закрытия аэропорта Дубая. Авиакомпания UTair приостановила перелеты между Россией и Дубаем из-за ограничений в воздушном пространстве.