    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева
    Исследователи биллиардных систем оценили российскую математическую школу
    Трамп опубликовал и затем удалил видео с Обамой и его женой в образе обезьян
    Прославившийся обморожением пениса на Олимпиаде в Пекине лыжник пропустит Игры-2026
    ЕС решил перекрыть реэкспорт компьютерной техники и радиоаппаратуры в Россию
    Песков сообщил о скором проведении нового раунда переговоров по Украине
    Лукашенко отказался пробовать снюс на совещании по табаку
    Международные резервы России впервые превысили 400 млрд долларов
    ЕС признал дизайн TikTok вызывающим привыкание и нарушающим закон
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Ненависть Европы захлебнулась в желании говорить

    Что делать с людьми, которые вслух говорят о том, что им нужен продолжающийся конфликт? Трамп говорит, что он борется за мир. Путин говорит, что он всегда готов к миру. И только у начальников Европы нет слова «мир» в вокабуляре.

    Анна Долгарева Анна Долгарева Без престижа профессии учителя нельзя рассчитывать на величие

    Военные выступают в школах перед детьми – это нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.

    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Единство народов – не лозунг, а локомотив развития

    Этнический состав России фантастически разнообразен и одновременно очень прост: около 81% составляют русские. В политологии уровень 80% является той стандартной отсечкой, выше которой страна считается и действует как мононациональная. Однако Россия, как обычно, пошла своим путем.

    6 февраля 2026, 23:01 • Новости дня

    Гутерриш призвал к перемирию во время Олимпиады в Италии

    Tекст: Вера Басилая

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия на период зимних Олимпийских игр в Италии.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с призывом к соблюдению олимпийского перемирия во время зимних Олимпийских игр 2026 года, передает РИА «Новости». По его словам, единственной борьбой между народами должна стать борьба на спортивной арене, а не на поле боя.

    Гутерриш подчеркнул символичность Олимпийских и Паралимпийских игр, назвав их «маяком надежды» и праздником командной работы, честной игры и взаимного уважения. Он отметил, что благодаря усилиям спортсменов весь мир может увидеть, чего способно достичь человечество, когда стремится к лучшему.

    Глава ООН отдельно обратился к участникам конфликтов с призывом соблюдать перемирие во имя мира: «Давайте вместе стремиться не только к золоту, но и к миру», – заключил он.

    Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россия будет представлена 13 спортсменами в семи видах спорта, которые выступят в нейтральном статусе.

    Церемония открытия Олимпийских игр началась в Италии.

    Организаторы церемонии решили включить чествование Раффаэллы Карра, Джорджо Армани и Бруно Мунари.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026, но разрешил быть зрителями на церемонии.

    5 февраля 2026, 14:21 • Новости дня
    Глава WADA заявил о дискомфорте из-за присутствия Тутберидзе на Олимпиаде

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент WADA Витольд Банька признался, что его обеспокоило присутствие тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Банька признался, что испытывает дискомфорт из-за присутствия российского тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года, передает ТАСС.

    По его словам, у агентства нет оснований для ее отстранения: «Нет доказательств того, что этот конкретный человек участвовал в допинговом процессе, поэтому нет правовой базы для ее исключения», – отметил он.

    Банька добавил, что, несмотря на отсутствие формальных претензий к Тутберидзе, ее появление на играх вызывает у него личное неудобство. Он подчеркнул, что говорит о своих чувствах, а не о юридической стороне вопроса.

    Тутберидзе ранее была тренером Камилы Валиевой, которую в январе 2024 года Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал за нарушение антидопинговых правил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Камилла Валиева завершила четырехлетнюю дисквалификацию.

    Всемирное антидопинговое агентство WADA потребовало от Валиевой выплатить компенсацию.

    Фигуристка лишилась золотой медали чемпионата Европы 2022 года.

    5 февраля 2026, 01:30 • Новости дня
    Небензя призвал закрыть террористам доступ к терминалам Starlink
    @ Пресс-служба МИД России/via Globallookpress.com

    Tекст: Катерина Туманова

    Террористическим группировкам необходимо блокировать доступ к передовым технологиям, включая спутниковую связь Starlink и беспилотники, заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на брифинге СБ ООН, посвященном 22-му докладу Генсекретаря ООН об угрозе международному миру и безопасности со стороны ИГИЛ.

    «Такие терорганизации, как ИГИЛ (признана в России террористической и запрещена), делают ставку на совершенствование технологий беспилотных летательных аппаратов. Но речь идет не только о беспилотниках, применяемых для разведки, доставки грузов и совершения терактов. Важно пресекать получение и использование ИГИЛ и его филиалами коммерческих терминалов спутниковой связи, включая «Старлинк», – сказал Небензя.

    Он выразил надежду на то, что государства, под юрисдикцией которых функционируют соответствующие технологические компании, проявят дальновидность и примут эффективные меры противодействия попаданию подобных технологий в руки террористов.

    Дипломат добавил, что проблема применения террористами современных  информационно-коммуникационных технологий универсальна и требует выработки скоординированных межгосударственных механизмов пресечения.

    «Убеждены, что такому процессу послужит разработка профильного дополнительного протокола к Конвенции ООН против киберпреступности», – предложил постпред России при ООН.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, компания SpaceX предприняла меры против использования Россией Starlink в зоне СВО. Беспилотникам с терминалами спутниковой связи ограничили скорость до 90 км/ч.

    В Германии обсуждается возможность запуска спутников связи для создания национальной альтернативы Starlink.

    6 февраля 2026, 22:15 • Видео
    Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

    Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    5 февраля 2026, 21:45 • Новости дня
    Полиция Милана сообщила о расследовании погрома душевых в Олимпийской деревне

    Tекст: Ольга Иванова

    В Олимпийской деревне Милана зафиксированы случаи вандализма, в результате которых за месяц были повреждены 70 душевых кабин, сообщает La Gazzetta dello Sport.

    Итальянская полиция и антитеррористическое подразделение прокуратуры Милана начали расследование после серьезного акта вандализма в Олимпийской деревне, передает РИА «Новости» со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Зафиксировано два инцидента, в результате которых были повреждены 70 душевых кабин.

    По данным издания, неизвестные вывели из строя сливные пробки и трубы, из-за чего произошли протечки, а повреждения, предположительно, были нанесены с помощью дрели. Инциденты произошли в период с 16 декабря 2025 года по 12 января 2026 года.

    Следователи считают, что вандал мог быть как посторонним, так и сотрудником Олимпийской деревни. Сейчас ведётся просмотр записей с камер видеонаблюдения для установления личности злоумышленника.

    Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года состоится 6 февраля в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В соревнованиях примут участие 13 спортсменов из России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, соревнования по керлингу среди смешанных пар на зимних Олимпийских играх 2026 года были прерваны из-за пропавшего освещения на стадионе в Кортина-д'Ампеццо.

    5 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    Захарова ответила на обвинения в адрес России в хакерских атаках на Олимпиаду
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала обвинения МИД Италии в адрес России в якобы причастности хакеров к атакам на олимпийские объекты.

    По словам Захаровой, подобные бездоказательные заявления являются клеветой, передает РИА «Новости».

    Ранее МИД Италии сообщил о попытках атаки на олимпийские объекты, которую приписал хакерам, якобы связанным с Россией.

    «Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», – сказала Захарова.

    Напомним, МОК не пустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    5 февраля 2026, 20:07 • Новости дня
    Россия поддержала Бразилию как кандидата в постоянные члены Совбеза ООН
    @ Dietmar Plewka/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия поддержала инициативу Бразилии стать постоянным членом реформированного Совета Безопасности ООН, говорится в совместном заявлении премьер-министра России Михаила Мишустина и вице-президента Бразилии Жералду Алкмина.

    Стороны подчеркнули важность реформирования Совбеза ООН для повышения его представительности за счет включения развивающихся стран из Латинской Америки, Азии и Африки, передает РИА «Новости».

    «Россия и Бразилия… согласились с необходимостью продвижения реформы Совета Безопасности ООН с целью придания ему более представительного характера посредством включения развивающихся государств Латинской Америки, Азии и Африки в соответствии с реалиями многополярного мира», – говорится в заявлении.

    Российская сторона особо выделила Бразилию как «сильного и естественного кандидата» на постоянное членство в обновленном Совбезе.

    Напомним, премьер-министр России прибыл в Бразилию для участия в работе двусторонней комиссии высокого уровня, которая не собиралась с 2015 года.

    6 февраля 2026, 08:08 • Новости дня
    Госдеп назвал Олимпиаду продвижением США в качестве «лидера мирового спорта»
    @ Eurasia Sport Images/Just Pictures/Sipa USA/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Зимняя Олимпиада в Италии рассматривается Белым домом как центральное событие для демонстрации США в роли «лидера мирового спорта», сообщила газета Politico.

    Газета Politico ознакомилась с внутренней служебной запиской Госдепартамента, в которой подчеркиваются «большие планы» Дональда Трампа на эти Игры. Белый дом рассчитывает, что участие США в Олимпиаде придаст дополнительный импульс так называемому «десятилетию спорта в Америке», передает ТАСС.

    Кроме того, зимняя Олимпиада в Италии рассматривается Белым домом как центральное событие для демонстрации США в роли «лидера мирового спорта».

    США примут летние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2028 году, зимние Олимпийские и Паралимпийские игры в 2034 году, а также чемпионат мира по футболу.

    На церемонии открытия Олимпийских игр в Милане, которая пройдет 6 февраля на стадионе «Сан-Сиро», ожидается присутствие вице-президента Джей Ди Вэнса.

    Все российские участники с нейтральным статусом прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026, но разрешил им присутствовать в качестве зрителей.

    Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал нецелесообразным показ Олимпийских игр 2026 года на российских федеральных телеканалах из-за отсутствия спортсменов России.

    5 февраля 2026, 22:21 • Новости дня
    Би-би-си обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК

    Tекст: Вера Басилая

    Четырем российским спортсменам, допущенным на Олимпиаду в Париже, предъявили претензии по поводу их нейтрального статуса из-за контактов с фигурантами украинских санкционных списков.

    Британская вещательная корпорация Би-би-си опубликовала статью, в которой, ссылаясь на данные украинской стороны, усомнилась в соблюдении четырьмя российскими спортсменами критериев нейтрального статуса, передает РБК.

    В материале сообщается, что фигурист Петр Гуменник, лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также конькобежка Ксения Коржова якобы совершали действия, которые можно трактовать как поддержку спецоперации.

    Журналисты опирались на информацию украинской компании «Мольфар» и журналиста Артема Худолеева, который передавал подобные сведения спортивным организациям перед Олимпиадой в Париже.

    Би-би-си сообщает, что смогла подтвердить данные по каждому из четырех спортсменов. Так, претензии к Гуменнику связаны с работой с хореографом Ильей Авербухом, внесенным Украиной в санкционный список в 2023 году.

    Коростелев, по данным Би-би-си, был назван армейским лыжником на сайте ЦСКА в 2023 году и ставил лайки постам Вероники Степановой, которая находится в украинском санкционном списке.

    В отношении Непряевой корпорация указала на ее участие в сборах в Крыму в 2022 году. Коржовой инкриминируется лайк посту гимнаста Никиты Нагорного, который занимает руководящие посты в общественных молодежных организациях и находится под санкциями ЕС, США, Канады и Британии.

    В статье также напоминается о визите члена комиссии МОК Моринари Ватанабэ в Москву, где он был замечен в дружеских объятиях с Нагорным. МОК ранее подчеркивал, что доверяет комиссии по допуску спортсменов.

    Ранее МИД Италии сообщил о попытках атаки на олимпийские объекты и связал это с хакерами, якобы имеющими отношение к России.

    Президент WADA Витольд Банька выразил обеспокоенность присутствием тренера Этери Тутберидзе на Олимпиаде 2026 года в Милане.

    Между тем все российские участники с нейтральным статусом прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    4 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса

    @ David McIntyre/Zuma/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Организаторы Олимпиады в Италии предложили акцию два билета по цене одного на церемонию открытия из-за низкого спроса, сообщает La Repubblica.

    Оргкомитет зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии начал распродажу билетов на церемонию открытия по акции «два по цене одного» из-за отсутствия ажиотажа, передает РИА «Новости».

    Мероприятие пройдет на стадионе «Сан-Сиро» в Милане 6 февраля, однако за два дня до церемонии почти 10 тыс. мест оставались свободными. Организаторы разослали промокод на скидку различным пользователям и включили предложение в клубную рассылку для болельщиков футбольного клуба «Милан».

    Ранее аналогичная акция действовала только для зрителей моложе 26 лет, однако теперь распространяется и на другие категории. Для волонтеров действовало отдельное предложение: четыре билета по 26 евро каждый. В оргкомитете рассчитывают на всплеск интереса к церемонии в последние дни перед стартом.

    Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На участие в соревнованиях в нейтральном статусе согласились 13 российских спортсменов, однако нейтральные атлеты не будут участвовать в церемонии открытия, как ранее сообщил Международный олимпийский комитет.

    Все российские участники с нейтральным статусом успешно прошли допинг-контроль перед началом Олимпийских игр в Италии.

    Ранее МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде.

    4 февраля 2026, 22:33 • Новости дня
    Соревнования по кёрлингу на Олимпийских играх прервали из-за освещения

    Tекст: Катерина Туманова

    Соревнования по кёрлингу среди смешанных пар в групповом этапе на зимних Олимпийских играх 2026 года, которые проходят на стадионе в Кортина-д'Ампеццо, вынуждены были прервать из-за освещения. Оно пропало.

    «Кёрлинг: Первая сессия смешанных пар отложена из-за проблем с освещением. В связи с проблемами освещения на площадке игра в первом раунде была временно приостановлена», – сообщили на сайте Игр.

    Через несколько минут соревнования возобновились, так как проблемы с освещением были устранены.

    «И камни снова вращаются!» – написали там.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Все российские олимпийцы прошли допинг-тесты перед Играми. Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса.

    5 февраля 2026, 00:15 • Новости дня
    Первая олимпийская тренировка для горнолыжника Мёллера завершилась эвакуацией

    Tекст: Катерина Туманова

    Норвежский горнолыжник Фредрик Мёллер был эвакуирован по воздуху после аварии во время первой олимпийской тренировки по скоростному спуску.

    Норвежец Фредрик Мёллер упал во время первой тренировки перед предстоящими олимпийскими соревнованиями по скоростному спуску в Бормио, Италия. Медицинские бригады доставили его вертолётом с гоночного холма, и он пропустит субботний скоростной спуск из-за травмы, сообщает Skiracing.com.

    Мёллер почувствовал боль в плече, когда его доставили в больницу в близлежащем итальянском городе Сондало, сообщил представитель пресс-службы Norwegian Alpine Team Эспен Графф. Обследование выявило травму плеча.

    «Фредрик вывихнул левое плечо. Лечение прошло успешно, и теперь команда медиков приступит к дальнейшей реабилитации. Других травм при падении у него не было», – сообщил в среду врач норвежской команды Тронд Флобергхаген.

    Позже в среду сборная Норвегии по горнолыжному спорту отстранила Мёллера от участия в олимпийском скоростном спуске. Врач команды сказал, что медицинская бригада пришла к выводу о невозможности старта Мёллер в субботнем скоростном спуске.

    «Затем мы посмотрим, реально ли начать гонку в супергиганте, но мы должны постоянно оценивать это», – добавил Флобергаген.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса. Соревнования по кёрлингу на Олимпийских играх прервали из-за освещения.

    5 февраля 2026, 05:29 • Новости дня
    В МОК допустили перенос зимних Олимпийских игр на январь

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Руководство Международного олимпийского комитета движения обсуждает возможность смещения сроков проведения зимних соревнований на первый месяц года, сказала глава МОК Кирсти Ковентри.

    Комитет изучит вариант изменения графика стартов, поводом для подобной инициативы стали серьезные климатические сдвиги, передает РИА «Новости».

    За Олимпиадой следует Паралимпиада, которую придется проводить уже в марте, указала Ковентри.

    Хотя официальное открытие Олимпиады намечено на 6 февраля, первые встречи в рамках состязаний уже прошли, это были матчи смешанных пар керлингистов.

    5 февраля 2026, 03:30 • Новости дня
    Гутерреш назвал «мрачным моментом для мира и безопасности» истечение ДСНВ

    Tекст: Катерина Туманова

    Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что истечение срока действия договора СНВ-3 представляет собой «мрачный момент» для мира и безопасности, поскольку обязательные ограничения на стратегическое ядерное оружие США и России отменены на фоне обострения глобальной напряженности.

    В своём заявлении Гутерреш указал на то, что мир вступает на неизведанную территорию, поскольку больше нет юридически обязательных ограничений у двух стран, которые вместе обладают подавляющим большинством мирового ядерного арсенала.

    «Впервые за более чем полвека мы сталкиваемся с миром, в котором нет никаких обязательных ограничений на стратегические ядерные арсеналы двух стран», – заявил Генсек ООН.

    Договор СНВ-3 (известный как Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) был подписан в 2010 году и вступил в силу в 2011 году.

    Он ограничивал количество развернутых каждой стороной стратегических ядерных боеголовок 1550 единицами и накладывал ограничения на системы доставки, такие как межконтинентальные баллистические ракеты и тяжелые бомбардировщики.

    Соглашение также включало меры проверки, в том числе обмен данными, уведомления и проверки на местах, призванные уменьшить недоверие и предотвратить ошибки в расчетах.

    «На протяжении всего срока холодной войны и после неё контроль над ядерным оружием США и России помог предотвратить катастрофу», – сказал он, добавив, что такие рамки «обеспечили стабильность» и «предотвратили разрушительные просчёты».

    Генеральный секретарь предупредил, что крах этой системы сдерживания происходит в особенно опасное время, когда растет геополитическая напряженность, а риск применения ядерного оружия «самый высокий за последние десятилетия».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МИД России заявил, что стороны по ДСНВ больше не связаны какими-либо обязательствами и свободны в дальнейшем выборе шагов.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что прекращение действия ДСНВ несет угрозу глобальной безопасности. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев прокомментировал окончание срока ДСНВ фразой из «Игры престолов».


    6 февраля 2026, 01:55 • Новости дня
    Болельщики вывесили российский флаг во время хоккейного матча на Олимпиаде

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время женского хоккейного матча Олимпиады между сборными США и Чехии болельщики вывесили российский флаг, который вскоре был снят по требованию организаторов.

    Российский флаг появился на трибунах в третьем периоде встречи женских сборных США и Чехии на Олимпийских играх в Италии. Болельщики вывесили флаг на несколько минут, после чего его сняли по требованию Международной федерации хоккея (IIHF), передает sport.cz.

    «Наш третий вратарь (Юли Пейшова) заметила российский флаг, сразу же написала мне. Мы позвонили в Международную федерацию хоккея и добились его снятия. Они отреагировали быстро. Да, нам было неприятно»,  – заявила генеральный менеджер сборной Чехии Тереза Садилова.

    Матч завершился победой сборной США со счетом 5:1, эта встреча была первой в группе А.

    В связи с санкциями Международного олимпийского комитета (МОК) из-за украинского конфликта, российские флаги и государственная символика запрещены на Олимпийских играх, даже на трибунах.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, МОК разрешил российским спортсменам присутствовать только на церемонии открытия Олимпиады в Италии без участия в параде. Организаторы устроили распродажу билетов на открытие Олимпиады из-за низкого спроса. Би-би-си обвинила россиян в нарушении правил допуска МОК.

    5 февраля 2026, 04:40 • Новости дня
    Небензя выразил надежду на способность США проявить мудрость в отношении Ирана

    Небензя понадеялся на способность США проявить мудрость в отношении Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия надеется на способность США проявить мудрость в отношении Ирана, так как военные решения недопустимы и опасны, заявил журналистам постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Рассчитываем, что США и их единомышленники всё же проявят мудрость и будут вести себя более конструктивно. Любые военные решения недопустимы, опасны и могут иметь региональную проекцию», – цитирует дипломата РИА «Новости».

    Небензя назвал единственным жизнеспособным способом разрешения противоречий по иранскому вопросу, в том числе по ядерной программе, – «политико-дипломатическое урегулирование на равноправной и взаимоуважительной основе при соблюдении международного права».

    «Призываем все стороны именно к такому подходу и готовы всячески содействовать диалогу» – заявил постпред.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Ирана Масуд Пезешкиан дал указание МИД страны начать диалог с США на принципах справедливости и равноправия.

    Советник верховного лидера Ирана Али Шамхани заявил, что Тегеран может снизить уровень обогащения урана с 60% до 20%, если США «заплатят за это». Вашингтон принял просьбу Тегерана провести встречу по иранской ядерной программе в Омане вместо Турции. Reuters выяснило, что угрожает срывом переговоров США и Ирана в Омане.

    6 февраля 2026, 09:25 • Новости дня
    Олимпиаду решили открыть чествованием Армани и Карра в Милане

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр включит чествования известных деятелей итальянской культуры – актрисы и певицы Раффаэллы Карра, модельера Джорджо Армани и дизайнера Бруно Мунари, пишет газета Il Messaggero.

    Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр будет посвящена памяти выдающихся представителей итальянской культуры, сообщает ТАСС. В частности, будут отмечены заслуги актрисы и певицы Раффаэллы Карра, модельера Джорджо Армани и дизайнера Бруно Мунари. Организаторы намерены обратить особое внимание на вклад этих деятелей в международное признание итальянского искусства.

    По данным Il Messaggero, кульминацией вечера станет одновременное зажжение двух олимпийских чаш – у Арки Мира в Милане и на площади Анджело Дибона в Кортине д’Ампеццо. В музыкальной программе примут участие звезды мировой и итальянской сцены, среди которых названы Мэрайя Кэри, Лаура Паузини и Снуп Догг.

    В завершение церемонии итальянский оперный певец Андреа Бочелли исполнит арии из оперы Джакомо Пуччини «Турандот».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МОК пригласил четверых российских спортсменов на Олимпиаду.

    МОК также ранее пригласил на Олимпиаду лыжников Коростелева и Непряеву.

    МОК запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    Баку вручил ноту протеста послу России из-за заявления депутата Госдумы
    Мерц заявил о готовности ЕС к переговорам с Россией
    Застрявшие на Кубе из-за нехватки авиатоплива россияне вскоре вернутся на Родину
    Очевидцы сообщили об обрушении трубы Славянской ТЭС в результате удара
    Группу московских полицейских обвинили в легализации 2 тыс. мигрантов
    СК раскрыл цель покупки тел умерших из морга в Петербурге
    Жительница Екатеринбурга пропала после службы в монастыре на Валааме

    ЕС не устоял перед российским мирным атомом

    На территории ЕС впервые запустили строительство российской АЭС с новейшими атомными реакторами. Брюссель выдавил российскую нефть и в процессе выдворения российского газа, но российский атом, наоборот, получил зеленый свет. Агентство МАГАТЭ, которое следит за атомной энергией в мире, назвало день старта стройки АЭС в Венгрии великим для всего мира. Почему Росатому дали такой карт-бланш? Подробности

    Запад ставит Ереван перед выбором смены ориентации

    Москву посетил председатель Нацсобрания Армении Ален Симонян, который провел переговоры с главой МИД Сергеем Лавровым и спикером Совфеда Валентиной Матвиенко. На фоне визита возле посольства Армении в Москве прошла акция протеста, участники которой критиковали политику руководство республики, в том числе в отношении церкви. Есть ли напряженность между Москвой и Ереваном и какими отношения между странами будут в ближайшем будущем? Подробности

    Россия ответит на военную угрозу Финляндии и Швеции

    Вместо заявлений о «гипотетической угрозе» со стороны России в Финляндии и Швеции теперь говорят о подготовке к длительному противостоянию. В странах растет интенсивность учений, а население готовят к выживанию в условиях военного противостояния. Формируют ли действия двух государств качественно иную военную угрозу для России на северо-западном направлении и насколько это меняет стратегический баланс сил в регионе? Подробности

    Домыслы о работе Эпштейна на разведку опровергаются его патологией

    Западные СМИ и даже некоторые политики утверждают, что скандальный финансист Джеффри Эпштейн мог быть связан с российской разведкой. Эти спекуляции вполне соответствуют распространенной на Западе абсурдной русофобии и шпиономании – но в реальности Эпштейн был фигурой принципиально другого склада. Причем описанной в русской литературе. Подробности

    Как роддом Новокузнецка стал местом массовой гибели малышей

    «Вместо помощи я просто была в каком-то аду». Такими словами рожавшие когда-то в роддоме Новокузнецкой городской клинической больницы № 1 рассказывают сегодня о своем опыте. Их слова стали особенно важны после того, как вскрылся факт массовой гибели младенцев в этом роддоме. Подробности

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    • Россия и США пресекли маневр Зеленского

      Попытка Владимира Зеленского нажаловаться президенту США на президента России провалилась. Дональд Трамп подтвердил, что Владимир Путин сдержал свое слово насчет так называемого энергетического перемирия. Просто Киеву пресекли попытку маневра, поэтому Зеленский и бесится. В чем была суть маневра?

    • Переговоры Путина и Си: главное

      «В отношениях России и Китая любое время года – это весна», – заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином по видеосвязи. О чем договорились два лидера?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

