Российский рынок акций утром показал незначительный рост
Российский рынок акций практически не меняется к уровню закрытия предыдущей сессии, повышаясь в начале утренней торговой сессии пятницы на 0,01%, следует из данных Московской биржи.
Российский рынок акций утром остается практически без изменений по отношению к уровню закрытия предыдущей сессии, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2) к 7.00 по московскому времени поднялся на 0,01% и составил 2737,51 пункта.
Утренние торги на Московской бирже проходят с 6.50 до 9.50 по московскому времени. Основная торговая сессия длится с 9.50 до 18.50, именно в этот период определяется официальное значение индекса Мосбиржи (iMOEX).
В течение всего торгового дня с 7.00 до 23.50 по московскому времени также рассчитывается индекс Мосбиржи с дополнительным кодом (iMOEX2). В основную сессию его значение совпадает с показателем iMOEX.