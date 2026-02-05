В аварии с двумя автобусами в Красноярске пострадали три человека

Tекст: Алексей Дегтярёв

Авария произошла на улице Павлова, 58, столкнулись автобусы восьмого и 55-го маршрутов, а также легковушки Chery и Toyota, указали в ведомстве, передает ТАСС.

По предварительной информации, двум пассажирам автобуса и водителю Chery потребовалась медицинская помощь.

Напомним, в автомобильной аварии с двумя автобусами в Пермском крае пострадали шесть человек.

В Красноярском крае в аварии с автобусом погибли пять детей и один взрослый.