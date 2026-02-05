Военные выступают в школах перед детьми – это очень нужно и правильно, и это огромный плюс, который мы получили от СВО. Но в той же школе ученик может безнаказанно оскорбить учителя, высмеяв его маленькую зарплату, – и ему ничего не будет.0 комментариев
В аварии с двумя автобусами в Красноярске пострадали три человека
ДТП с двумя автобусами и двумя легковушками произошло в Красноярске, пострадали три человека, сообщили в региональном Главном управлении МВД.
Авария произошла на улице Павлова, 58, столкнулись автобусы восьмого и 55-го маршрутов, а также легковушки Chery и Toyota, указали в ведомстве, передает ТАСС.
По предварительной информации, двум пассажирам автобуса и водителю Chery потребовалась медицинская помощь.
Напомним, в автомобильной аварии с двумя автобусами в Пермском крае пострадали шесть человек.
В Красноярском крае в аварии с автобусом погибли пять детей и один взрослый.