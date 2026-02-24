Названа причина смерти актера Антонова

Пневмония названа причиной смерти актера Антонова

Tекст: Елизавета Шишкова

Кабанов рассказал, что Антонов был госпитализирован с пневмонией, и, по его мнению, причиной могла стать коронавирусная инфекция, с которой актер не справился, передает РИА «Новости».

«Насколько мне известно, он попал в больницу с пневмонией. Скорее всего, это был Covid, с которым он не справился. Насколько я знаю, его жена собиралась его навестить и разговаривала с ним вечером накануне. Утром ей позвонили и сказали, что уже его нет. Мои друзья, которые с ним общались, помогали им (семье) деньгами на лечение», – сказал Кабанов.

Российский актер, режиссер и сценарист Василий Антонов умер в возрасте 62 года. Антонов прославился благодаря роли в сериале «33 квадратных метра».