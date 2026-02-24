Да, быстрого принуждения к миру не случилось весной 2022 года, но сегодня Россия, и в первую очередь ее армия, каждый день искореняет то зло на Украине, которое в своей ненависти готово уничтожить все русское.15 комментариев
Пневмония названа причиной смерти актера Антонова
Причиной смерти российского актера Василия Антонова стала пневмония, сообщил друг артиста телеведущий Павел Кабанов.
Кабанов рассказал, что Антонов был госпитализирован с пневмонией, и, по его мнению, причиной могла стать коронавирусная инфекция, с которой актер не справился, передает РИА «Новости».
«Насколько мне известно, он попал в больницу с пневмонией. Скорее всего, это был Covid, с которым он не справился. Насколько я знаю, его жена собиралась его навестить и разговаривала с ним вечером накануне. Утром ей позвонили и сказали, что уже его нет. Мои друзья, которые с ним общались, помогали им (семье) деньгами на лечение», – сказал Кабанов.
Российский актер, режиссер и сценарист Василий Антонов умер в возрасте 62 года. Антонов прославился благодаря роли в сериале «33 квадратных метра».