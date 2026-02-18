Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.0 комментариев
Ватикан отказался войти в состав «Совета мира»
Ватикан не войдет в состав «Совета мира» под руководством США, считает, что мировые кризисные ситуации должна решать ООН, заявил госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин.
Паролин сообщил, что Ватикан не будет участвовать в «Совете мира» под руководством США, передает РИА «Новости».
По его словам, решение связано с особенностями структуры Совета, а также с убеждением, что именно ООН должна играть ведущую роль в разрешении глобальных конфликтов.
«(Ватикан) не будет участвовать в «Совете мира» по причине его своеобразной природы… Опасение состоит в том, что на международном уровне решать кризисные ситуации должна, прежде всего, ООН. Это один из пунктов, на которых мы настояли», – заявил Паролин, чьи слова приводит агентство Reuters.
