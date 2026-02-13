Европейские политики не будут участвовать в создании единой архитектуры европейской безопасности, хотя именно этого ждут их избиратели и именно это объективно нужно сейчас большой Европе, включающей Россию.8 комментариев
Названы предположительные сроки сдачи СКИФа
Ковальчук: СКИФ может быть сдан в сентябре 2026 года
Президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук заявил, что «Сибирский кольцевой источник фотонов» (СКИФ) планируют сдать в сентябре 2026 года.
«В этом году мы сдаем СКИФ. Видимо, в сентябре президент проведет совет, на котором будет все озвучено», – сказал Ковальчук в ходе заседания научно-экспертного совета Морской коллегии, передает «Интерфакс».
Он подчеркнул, что речь идет о новом поколении синхротронного источника, который отличается высокой яркостью рентгеновского излучения.
СКИФ строят в окрестностях наукограда Кольцово Новосибирской области, вблизи ГНЦ «Вектор». Официально строительство стартовало 25 августа 2021 года.
В декабре строительство СКИФа достигло финальной стадии. Президент России Владимир Путин назвал строительство СКИФа большим успехом.