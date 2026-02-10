Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?9 комментариев
Концерт российской группы Slaughter to Prevail и польской Behemoth отменили в Турции
Администрация одного из районов Стамбула аннулировала разрешения на выступления российской Slaugther to Prevail и польской Behemoth, поскольку группы якобы не соответствуют «моральным устоям общества».
Управа района Бешикташ приняла решение об отмене выступлений Slaughter to Prevail и Behemoth, чиновники объяснили запрет несоответствием репертуара артистов общественным ценностям, передает ТАСС.
Власти отметили, что планируемые выступления в центре искусств Zorlu PSM спровоцировали резкую критику.
«Было отмечено, что эти мероприятия вызвали негативную реакцию со стороны многих слоев общества из-за их несовместимости с нашими общественными ценностями», – указали районные власти.
Запрет на проведение любых массовых мероприятий на данной площадке действует с 10 по 11 февраля 2026 года. Представители концертной площадки заверили, что вопрос с компенсацией за билеты будет урегулирован по стандартным правилам.
Коллектив Slaughter to Prevail был основан в Екатеринбурге, играет дэткор и сейчас базируется в США, а Behemoth представляет польскую метал-сцену.
В 2014 году у польской группы Behemoth возникли проблемы с выступлениями в России.