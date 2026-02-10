Шорт-трекист Посашков не прошёл квалификацию Олимпиады на 1 тыс. метров

Шорт-трекист Посашков не прошел квалификацию на Олимпиаде на 1 тыс. метров

Tекст: Мария Иванова

Шорт-трекист Иван Посашков не смог пройти квалификацию в забеге на 1 тыс. метров на Олимпийских играх в Милане, сообщает ТАСС.

В своем забеге он показал результат одна минута 28,64 секунды, заняв четвертое место. После этого спортсмен был дисквалифицирован за нарушение правил борьбы с китайцем Линь Сяоцзюнем, который стал третьим и прошёл в следующий этап соревнований.

Согласно правилам, в четвертьфинал выходят два лучших спортсмена из каждого забега, а также четыре обладателя третьих мест с лучшими результатами. Посашков не смог квалифицироваться ни по одному из критериев.

Ивану Посашкову 21 год. Он является победителем чемпионата России и финала Кубка России в эстафете на 5 тыс. метров в 2025 и 2024 годах соответственно, а также обладателем золотой и бронзовой медалей Универсиады-2024 в эстафете на 5 тыс. метров и на тысячу метров.

Ранее во вторник шорт-трекистка Алена Крылова упала и не прошла квалификацию на Олимпиаде.

Лыжник Савелий Коростелев также не прошел квалификацию спринта на Олимпиаде в Италии.

Российская лыжница Дарья Непряева, выступающая в нейтральном статусе, не смогла преодолеть квалификацию в спринте на Олимпийских играх в Италии.