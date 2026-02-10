  • Новость часаРоссийские войска освободили Зализничное к западу от Гуляйполя
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти
    Названа причина смерти Генриха Падвы
    Лавров призвал не впадать в восторг от давления Трампа на Европу и Зеленского
    Онищенко объяснил подъем заболеваемости ОРВИ и коронавирусом
    Установлен ответственный за ракетные атаки по Брянской области
    Рар назвал последствия частичного членства Украины в ЕС
    Макрон заявил о восстановлении связи Парижа с Москвой
    Токаев сообщил о конце суперпрезидентской эпохи в Казахстане
    Куба прекратила заправку пассажирских самолетов
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Хорошими дипломатами можно быть и в плохие времена

    Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Как свобода абортов может привести к несвободе нации

    Дети, абортированные 20-30 лет назад, уже были бы работниками и налогоплательщиками. Но их нет – и значит, надо повышать пенсионный возраст и импортировать работников из других стран. К чему приведет этот процесс, нетрудно догадаться.

    9 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Как русофобия породила Холокост

    У Варшавы в 1939 году была «золотая акция»: во многом от ее позиции зависело, будет ли подписан оборонительный договор между СССР, Британией и Францией. Поляки сделали всё, чтобы этого не произошло.

    15 комментариев
    10 февраля 2026, 13:32 • Новости дня

    Шорт-трекистка Крылова упала и не прошла квалификацию на Олимпиаде

    Шорт-трекистка Крылова упала и не прошла квалификацию на 500 метров на Олимпиаде

    Tекст: Мария Иванова

    Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла выйти в четвертьфинал Олимпиады на дистанции 500 метров после падения во время обгона соперницы из Польши.

    Российская шорт-трекистка Алена Крылова не смогла пройти квалификацию на дистанции 500 метров на Олимпийских играх в Италии, передает ТАСС. Соревнования проходят в Милане.

    Во время забега Крылова упала на дистанции, когда пыталась обогнать соперницу и зацепилась за конек Наталии Малишевской из Польши. В результате происшествия Малишевская финишировала второй, а Крылова пришла к финишу последней, четвертой. Согласно правилам, в четвертьфинал проходят две лучшие спортсменки каждого забега и четыре лучших из занявших третьи места.

    Крыловой 23 года, она является действующей чемпионкой России в шорт-треке на дистанциях 500 и 1 000 метров, а также многократной победительницей этапов Кубка России.

    У спортсменки остается шанс проявить себя в индивидуальном разряде: 14 февраля она выступит в квалификации на дистанции 1 тыс. метров.

    Отметим, что во вторник лыжник Савелий Коростелев не прошел квалификацию спринта на Олимпиаде в Италии.

    Российская лыжница Дарья Непряева, выступающая в нейтральном статусе, также не смогла преодолеть квалификацию в спринте на Олимпийских играх в Италии.

    7 февраля 2026, 16:00 • Новости дня
    В Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Итальянский политик Феррара отметил двойные стандарты Запада на Олимпиаде

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший сенатор Италии Джанлука Феррара отметил, что Олимпиада демонстрирует избирательность Запада к странам, вовлеченным в конфликты, особенно в отношении Израиля.

    Зимняя Олимпиада в Италии и церемония ее открытия воплощают двойные стандарты Запада в отношении стран, вовлеченных в конфликты. По мнению бывшего итальянского сенатора Джанлуки Феррара в беседе с РИА «Новости», событие, призванное символизировать дружбу и солидарность, в реальности стало лишь символом, так как во многих регионах мира продолжаются конфликты.

    Феррара подчеркнул, что европейские власти по-разному относятся к государствам, принимающим участие в конфликтах: одни страны исключаются из международных соревнований, а другие продолжают участвовать. На церемонии открытия в Милане делегация Израиля была встречена свистом части публики, а вице-премьер Италии Маттео Сальвини отметил, что такие действия противоречат олимпийскому духу.

    «В первую очередь Израиль, который, несмотря на... геноцид палестинского населения, не подвергался спортивным санкциям или ограничениям на участие в Олимпийских играх. На мой взгляд, такие двойные стандарты подрывают доверие к мероприятию, которое когда-то имело огромную ценность», – заявил Феррара. Он также напомнил о принципе олимпийского перемирия, который, по его словам, сегодня носит формальный характер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    В ответ директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержки всех спортсменов, независимо от решений их правительств.

    При этом, сам Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    Комментарии (7)
    7 февраля 2026, 15:06 • Новости дня
    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады

    Дремлющая премьер Италии Мелони попала в кадр трансляции открытия Олимпиады

    Кадры со «спящей» Мелони показали на открытии Олимпиады

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони попала в объективы камер с закрытыми глазами во время церемонии открытия зимней Олимпиады на миланском стадионе «Сан-Сиро».

    Кадры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, которая выглядела дремлющей во время церемонии открытия зимней Олимпиады на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, попали в прямую трансляцию, передает РИА «Новости».

    На записи видно, как Мелони наблюдает за происходящим с усталым видом, а затем на несколько секунд закрывает глаза, слегка склонив голову.

    В социальных сетях быстро распространились скриншоты этой трансляции. Пользователи критически отреагировали на поведение премьера, указывая, что на таком важном событии подобная невнимательность выглядит неуместно. Один из комментаторов написал: «Ей было очень весело», другой иронично добавил: «Спит, как ангелок».

    Третий пользователь отметил, что этот кадр стал одним из самых неприятных моментов вечера, наряду с комментариями ведущих Rai1 и исполнением гимна Италии певицей Лаурой Паузини, которые также были подвергнуты критике за несоответствие высоким ожиданиям от открытия Олимпиады.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    Комментарии (9)
    8 февраля 2026, 13:20 • Видео
    От атаки Трампа выиграла власть Германии

    Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 14:56 • Новости дня
    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр

    МОК после свиста в адрес израильтян призвал к уважению всех спортсменов

    МОК отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр
    @ Fabrizio Carabelli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Международный олимпийский комитет ожидает более уважительного отношения ко всем атлетам, включая израильскую команду, заявил журналистам директор по коммуникациям МОК Марк Адамс, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что МОК не хочет, чтобы кто-либо из команд и спортсменов сталкивался с неодобрительными возгласами.

    «Одна из олимпийских идей – спортсменов нельзя наказывать за действия их правительств», – отметил Адамас.

    По его словам, важно создавать благоприятную атмосферу для выступлений спортсменов. Он выразил уверенность, что итальянские болельщики поддержат любые команды, когда увидят отличные выступления.

    Кроме того, МОК не увидел негативной реакции при проходе американских спортсменов на церемонии открытия Игр. По словам Адамса, американская сборная получила поддержку зрителей, несмотря на неодобрительный гул в адрес вице-президента США Джей Ди Вэнса. Генеральный директор оргкомитета Игр Андре Варнье также подчеркнул, что услышал ободрительные возгласы при выходе американской команды.

    Олимпийские игры в Италии завершатся 22 февраля.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    Президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Церемония открытия прошла сразу в четырех городах – Милане, Кортина-д'Ампеццо, Ливиньо и Предаццо.

    Комментарии (15)
    9 февраля 2026, 19:59 • Новости дня
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    Каллас назвала освистывание Вэнса на Олимпиаде «европейской гордостью»
    @ Britta Pedersen/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время открытия Олимпиады в Милане американского вице-президента Джей Ди Вэнса встретили свистом зрителей, что глава европейской дипломатии Кая Каллас назвала проявлением европейской гордости.

    Как пишет Politico, инцидент произошел на стадионе «Сан-Сиро», когда изображение Вэнса появилось на больших экранах, передает РБК.

    Глава дипломатии ЕС Кая Каллас прокомментировала произошедшее, заявив: «Ну что ж, я думаю, мы слышали много не очень приятных слов от Соединенных Штатов в адрес Европы. Конечно, у нашей публики тоже есть гордость, европейская гордость. И это заметно». Таким образом, Каллас назвала освистывание проявлением европейской гордости и выразила удовлетворение реакцией публики.

    Отмечается, что реакция зрителей стала заметной демонстрацией недовольства позицией США по отношению к Европе.

    Накануне директор МОК Марк Адамс напомнил о важности уважения и поддержке всех спортсменов, независимо от решений их правительств, после неодобрительных возгласов в адрес израильской сборной.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Комментарии (8)
    7 февраля 2026, 17:31 • Новости дня
    Губерниев резко высказался о проблемах с музыкой у фигуриста Гуменника
    Губерниев резко высказался о проблемах с музыкой у фигуриста Гуменника
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Команда фигуриста столкнулась с неожиданными трудностями из-за авторских прав на композицию, что может изменить его выступление на соревнованиях.

    Комментатор Дмитрий Губерниев в своем Телеграм-канале эмоционально прокомментировал ситуацию с музыкой у фигуриста Петра Гуменника на Олимпиаде. Он отметил, что подобные проблемы возникают не впервые и выразил недоумение, почему вопрос авторских прав не был решен заранее.

    «Никогда такого не было и вот опять!!! А можно было заранее продумать вопрос авторских прав??? Договориться или музыку заранее поменять??? Что за раздолбайство???», – написал комментатор.

    Команде фигуриста сообщили о проблемах с композицией «Парфюмер» всего за день до вылета на соревнования. Вылет Петра назначен на завтра, а выступление в короткой программе состоится через три дня.

    Если вопрос с авторскими правами не будет улажен в течение ближайших 10-15 часов, спортсмену придется использовать прошлогоднюю программу под музыку из «Дюны». Комментатор назвал подобные правила по авторскому праву на Олимпиаде «самой глупой практикой», подчеркнув, что это касается не только Гуменника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист из России Петр Гуменник рассматривает вариант выступления с прошлогодней короткой программой на Олимпийских играх в Италии из-за неурегулированных авторских прав.

    Также стало известно, что чемпионка России Аделия Петросян поедет на Олимпиаду в Милан с Валерием Артюховым, а не со своей привычной тренерской группой.

    А позже российская лыжница Дарья Непряева завершила скиатлон на Олимпийских играх на 17-м месте после падения на классической части трассы.


    Комментарии (5)
    8 февраля 2026, 05:14 • Новости дня
    Диверсии произошли на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады в Италии

    Минтранс Италии заявил о диверсиях на железной дороге Болоньи на фоне Олимпиады

    Tекст: Антон Антонов

    Серьезные перебои в железнодорожном сообщении были зафиксированы в районе Болоньи, они произошли в результате диверсионных актов, заявил Минтранс Италии.

    Утром на участке между Болоньей и Венецией было выявлено повреждение кабелей, а на линии Болонья – Падуя обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство. На высокоскоростном участке этой же трассы были перерезаны электрические кабели, а на направлении Болонья – Анкона в районе Пезаро вспыхнул пожар в электрошкафу, передает РИА «Новости».

    «Серьезные диверсионные акты, произошедшие сегодня утром возле железнодорожных вокзалов Болоньи и Пезаро и вызвавшие значительные неудобства для тысяч пассажиров, вызывают тревогу и напоминают террористические атаки, произошедшие во Франции всего за несколько часов до церемонии открытия Олимпийских игр», – говорится в сообщении минтранса.

    Глава ведомства, вице-премьер Маттео Сальвини лично следит за ситуацией и заявил, что аварии связаны с «преднамеренными нападениями» в первый день Олимпийских игр. По его словам, если эта версия подтвердится, «можно сказать, что кто-то желает Италии зла».

    В Минтрансе заверили, что подобные действия не смогут навредить имиджу страны, который, по их словам, станет еще более позитивным благодаря Олимпиаде.

    Следователи рассматривают версию демонстративной акции анархистской направленности, аналогичной произошедшим во Франции во время Олимпийских игр 2024 года, пишут итальянские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Франции заявили о «массированной атаке» на железную дорогу в ночь перед открытием Олимпийских игр в Париже. Серия поджогов привела к частичной парализации движения на Атлантической, Северной и Восточной линиях. Атака затронула примерно 800 тыс. пассажиров, а 100 тыс. человек были вынуждены отменить свои поездки.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 11:55 • Новости дня
    Скрипач Акопян предоставил Гуменнику права на свою музыку на ОИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян заявил, что с удовольствием предоставил фигуристу Петру Гуменнику права на использование его композиции Waltz 1805 для выступления в короткой программе на Олимпийских играх 2026 года в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    Армянский и российский скрипач и композитор Эдгар Акопян предоставил права на свою композицию Waltz 1805 фигуристу Петру Гуменнику для выступления на Олимпиаде-2026, сообщает РИА «Новости». Согласно информации на сайте ISU, Гуменник выбрал именно этот музыкальный номер для короткой программы.

    Акопян подчеркнул, что его творчество всегда было связано с фигурным катанием: «Многие годы мое творчество тесно связано с этим прекрасным видом спорта. Соответственно, в музыку, которую я пишу, изначально закладываю возможность катания. В связи со сложившейся ситуацией выбор пал на это произведение, права на которое я с удовольствием предоставил. Для меня значимо одно – удача наших Петра и Адели! Болеем за наших ребят! Только вперед!»

    Мужчины представят свои короткие программы 10 февраля. В женском одиночном катании Россию на Олимпиаде будет представлять Аделия Петросян, она начнет выступление 17 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, фигурист Петр Гуменник изменил музыкальное сопровождение для короткой программы на Олимпиаде в Милане.

    Мать Гуменника заявила, что проблема с музыкой для выступления была решена.

    Телеведущий Дмитрий Губерниев прокомментировал сложности с музыкой у Гуменника.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 11:21 • Новости дня
    AP: Трамп назвал оппозиционных олимпийцев США «реальными неудачниками»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские спортсмены столкнулись с волной негатива после высказываний о политике США на Играх в Милане, включая резкую реакцию Дональда Трампа, пишет AP.

    Американские спортсмены, выступающие на Олимпийских играх в Милане, столкнулись с волной критики в интернете после того, как высказались против политики администрации Трампа, сообщает AP.

    Сам Дональд Трамп заявил, что из-за таких высказываний болеть за сборную США становится труднее. «Хесс, настоящий неудачник, говорит, что не представляет свою страну на нынешней Олимпиаде. Если так, ему не следовало пытаться попасть в сборную, и жаль, что он туда попал», – написал Трамп в Truth Social, комментируя слова лыжника Хантера Хесса.

    Репортеры на пресс-конференции спросили спортсменов, как они относятся к усилению миграционного контроля при Трампе. Хесс отметил, что испытывает смешанные чувства, поскольку не согласен с происходящим, и подчеркнул, что выступает на Играх ради всех, кто помог ему попасть на Олимпиаду. По его словам, ношение американского флага не означает автоматической поддержки всего, что происходит в стране.

    С критикой Хесса выступили не только политики, но и известные деятели, включая YouTuber’а и боксера Джейка Пола, который написал в X (бывший Twitter, заблокирован в РФ): «Если не хочешь представлять эту страну – живи где-нибудь еще». К негативной кампании подключились бывший игрок NFL Бретт Фавр, актер Роб Шнайдер и конгрессмен Байрон Дональдс. Фигуристка Эмбер Гленн призналась, что представительницы ЛГБТК+ (признано экстремистским и запрещено в России) сталкиваются с трудностями в период администрации Трампа, а после пресс-конференции стала получать угрозы и оскорбления и была вынуждена ограничить свое присутствие в соцсетях.

    Американский олимпийский комитет сообщил, что осведомлен о росте количества оскорбительных сообщений спортсменам и работает над удалением вредоносного контента, а также информирует правоохранительные органы о серьезных угрозах. Представители комитета подчеркнули, что поддерживают спортсменов и заботятся об их безопасности на соревнованиях и вне их.

    За пределами США, в том числе в Италии, проходят протесты против действий иммиграционной службы ICE и внешней политики Вашингтона. Во время церемонии открытия спортсмены сборной США получили аплодисменты, однако появление вице-президента Джей Ди Вэнса и его супруги на экранах сопровождалось свистом и освистыванием со стороны зрителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии.

    Американка Линдси Вонн получила перелом ноги и перенесла операцию во время Олимпийских игр.

    Между тем власти Италии признали диверсии у железной дороги терактом и связали их с Олимпиадой.

    Комментарии (3)
    7 февраля 2026, 21:19 • Новости дня
    Зрители Олимпиады осудили спортсменов США за политические комментарии

    Tекст: Вера Басилая

    Многие пользователи соцсетей сочли неуместными политические комментарии олимпийцев США о работе миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP) США.

    Американские спортсмены стали объектом критики со стороны зрителей после того, как выступили с критикой в адрес миграционной службы (ICE) и службы таможенного контроля (CBP), передает РИА «Новости».

    Так, фристайлист Хантер Хесс заявил журналистам, что на фоне событий в США ему тяжело представлять свою страну, и многое происходящее в Америке ему не нравится.

    Пользователи соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) призвали олимпийцев воздерживаться от подобных обсуждений и не высказываться негативно о своей стране. Один из комментаторов отметил: «Американским олимпийским спортсменам следует поучиться у теннисистов и не говорить плохо о своей стране и политике».

    Другие пользователи заявили, что если спортсменам тяжело представлять США, они могут отказаться от участия в национальной сборной. Прозвучали мнения о возможных санкциях и необходимости уступить место тем, кто гордится своей страной.

    «Если у вас проблемы с Америкой, то не берите деньги за то, чтобы представлять Америку», – написал один пользователь.

    Также в Риме у посольства США прошла акция против приезда сотрудников ICE на Олимпийские игры. Она была организована левой оппозиционной партией «+Европа» и собрала несколько десятков участников. МВД Италии сообщило, что американские ведомства, включая ICE, будут работать только на территории диппредставительств США во время игр в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

    В центре Милана группа протестующих забрасывала полицию камнями и фейерверками во время акции против Олимпийских игр. В результате столкновений полиция задержала несколько человек.

    Ранее часть зрителей на стадионе «Сан-Сиро» в Милане освистала делегации США и Израиля во время церемонии открытия зимних Олимпийских игр.

    Британский фристайлист избежал наказания за надпись на снегу с нецензурным посланием в адрес миграционной службы ICE США.

    Неизвестные в Милане залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии.

    Комментарии (0)
    9 февраля 2026, 14:53 • Новости дня
    Итальянский сенатор назвал ошибкой отстранение россиян от Олимпиады

    Итальянский сенатор Вескови: Отстранение россиян от Олимпиады неразумно

    Tекст: Валерия Городецкая

    Исключение российских спортсменов и деятелей культуры по политическим причинам является ошибкой, заявил сенатор от итальянской партии «Лига» Мануэл Вескови.

    По его мнению, спорт и культура должны оставаться вне политических разногласий и нести функцию объединения, независимо от происходящих военных конфликтов, передает РИА «Новости».

    «Я верю, что есть сферы – и спорт, безусловно, одна из них, – где есть момент единства, не имеющий ничего общего с войной. Поэтому я считаю неразумными и ошибочными какие-либо отстранения», – сказал Вескови в ответ на просьбу прокомментировать неучастие россиян в Олимпиаде под национальным флагом.

    Он подчеркнул, что спортсмены и артисты не должны страдать из-за политической ситуации и лишаться возможности участвовать в международных мероприятиях.

    В субботу президент Италии Серджо Маттарелла объявил открытыми XXV зимние Олимпийские игры.

    Международный олимпийский комитет запретил российским спортсменам участвовать в параде открытия Олимпиады-2026.

    В основной программе Олимпиады выступят 13 российских атлетов.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 16:57 • Новости дня
    Мелони осудила поджоги и протесты против Олимпиады в Италии

    Tекст: Ольга Иванова

    В Италии после официального старта Олимпиады в Милане и Кортинах на железнодорожной линии между Болоньей и Венецией произошли акты саботажа, которые раскритиковала премьер страны Джорджа Мелони.

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко осудила неизвестных, причастных к саботажу железнодорожных линий и акции протеста против Олимпиады, передает Politico. «А потом появляются враги Италии и итальянцев, которые устраивают демонстрации «против Олимпиады», из-за чего подобные кадры расходятся по всему миру. До этого другие перерезали железнодорожные кабели, чтобы поезда не смогли отправиться», – написала Мелони в социальных сетях, сопроводив свои слова видео протестов в Милане.

    Инциденты произошли спустя всего несколько часов после официального старта зимней Олимпиады Милан-Кортинa. Неизвестные устроили поджог стрелочного перевода возле Пезаро, а позже были повреждены кабели, что привело к серьезным задержкам на линии Болонья–Венеция, сообщили в железнодорожной компании Ferrovie dello Stato.

    Министр транспорта Италии Маттео Сальвини связал эти события с Олимпиадой, назвав акты саботажа тревожными и сравнив их с недавней диверсией на железнодорожной инфраструктуре Франции, произошедшей незадолго до открытия Олимпиады в Париже.

    Параллельно с этим в Милане в субботу прошли протесты против проведения зимних Игр, некоторые из которых сопровождались столкновениями с полицией. По данным BBC, за беспорядки были задержаны шесть человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство транспорта Италии сообщило о серьезных перебоях в железнодорожном сообщении в районе Болоньи. Власти страны указали, что причиной инцидента стали диверсионные акты.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 21:04 • Новости дня
    В Милане прошли столкновения полиции с противниками Олимпиады

    Столкновения полиции и протестующих против Олимпиады произошли в Милане

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Милана во время акции против Олимпийских игр группа протестующих забрасывала полицию камнями и фейерверками, задержаны несколько человек.

    В Милане произошли столкновения между полицией и протестующими во время акции против проведения Олимпийских игр, сообщает AFP.

    Демонстрация собрала несколько десятков участников, многие из которых скрывали лица масками, передает ТАСС

    Как отмечает агентство, протестующие начали бросать камни и запускать фейерверки в сторону сил правопорядка. В ответ полиция применила водометы и слезоточивый газ. В ходе беспорядков были задержаны несколько человек.

    Церемония открытия Олимпийских игр в Милане состоялась 6 февраля, а соревнования завершатся 22 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Италии отметили двойные стандарты Запада на Олимпиаде.

    Международный олимпийский комитет в субботу отреагировал на свист в адрес израильтян и американцев на открытии Игр.

    Неизвестные в Милане залили красной краской фасад здания, где размещен Олимпийский комитет Италии.

    Комментарии (0)
    8 февраля 2026, 16:36 • Новости дня
    Протест российской стороны на результат скиатлона на Олимпиаде отклонили

    Tекст: Дарья Григоренко

    Судьи отклонили протест российской стороны на результат олимпийского скиатлона, заявил тренер и сервисмен сборной России Данил Акимов.

    Акимов подтвердил, что лыжник Савелий Коростелев остался на четвертом месте, несмотря на поданный протест. «Протест отклонили», – заявил тренер, передает РИА «Новости».

    Российская делегация оспаривала действия французского спортсмена Матиса Деложа, который, по мнению россиян, срезал часть дистанции на последнем повороте одного из кругов. Делож финишировал вторым, что повлияло на распределение медалей, пишет ТАСС.

    Ранее российский лыжник Савелий Коростелев завершил скиатлон на Олимпиаде в Италии с четвертым результатом, отстав от победителя Йоханнеса Клебо на 3,6 секунды.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, семейная пара из Молдавии пришла поддержать российского лыжника Савелия Коростелева в скиатлоне на Олимпийских играх в Италии.

    Президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    Комментарии (5)
    7 февраля 2026, 22:01 • Новости дня
    В МИД отреагировали на сообщения о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт

    Захарова заявила, что мировой спорт без России таковым не является

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о публикации New York Times, где обсуждается возвращение российских спортсменов в мировой спорт.

    Мария Захарова прокомментировала публикацию в газете The New York Times, в которой говорится о возможности возвращения России в мировой спорт, передает «Чемпионат».

    Она отметила: «Думаю, мировой спорт должен вернуться сам в себя и осознать, что без России он мировым не является».

    В статье The New York Times подчеркивается, что эпоха изоляции России в мировом спорте, возможно, подходит к концу. По данным издания, во время заседания МОК, прошедшего накануне стартовавших в Игр в Италии, большинство членов комитета выразили готовность приветствовать возвращение российских спортсменов на международную арену.

    Ранее президент МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что вопрос о полном возвращении российских спортсменов остается без конкретного временного срока для принятия решений.

    МОК не допустил российских спортсменов на парад открытия Олимпиады-2026.

    В то же время МОК призвал украинских спортсменов не устраивать акции протеста против россиян на Играх в Италии.

    Министр спорта России Михаил Дегтярев отмечал, что российский спорт в 2026 году должен вернуться на мировую арену.

    Комментарии (0)
    7 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    МОК сообщил о запуске гендерной реформы в 2026 году

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международный олимпийский комитет (МОК) в течение 2026 года намерен провести реформу, связанную с гендерным вопросом, заявил директор МОК по коммуникациям Марк Адамс.

    В течение 2026 года Международный олимпийский комитет (МОК) намерен провести реформу, связанную с гендерным вопросом, передает ТАСС.

    Адамс заявил, что глава организации Кирсти Ковентри работает над одной из ключевых реформ, направленных на защиту спортсменок.

    По его словам, консенсус в спортивном сообществе по этому вопросу уже формируется и в первой половине года ожидается принятие новой политики.

    Адамс уточнил, что пока не знаком с недавним интервью алжирской спортсменки Иман Хелиф, однако отметил, что обсуждение гендерных вопросов и возможного тестирования активно ведется. Ранее Иман Хелиф рассказала, что проходила гормональную терапию для снижения уровня тестостерона перед Олимпийскими играми 2024 года и выразила готовность пройти генетическое тестирование для участия в Олимпиаде 2028 года.

    Директор МОК добавил: «Кирсти Ковентри старается защищать спортсменок, на это направлена одна из ключевых реформ, которые она планирует провести в течение нескольких месяцев. У нас было время это обдумать, в спортивном движении складывается консенсус. В первой половине года будет принята новая политика. Не хватайте меня за язык, но надеюсь, что так и будет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, олимпийская чемпионка по боксу из Алжира Иман Хелиф оказалась мужчиной.

    Иман Хелиф пригласили на российский женский чемпионат по боксу.

    На женские соревнования по боксу на Олимпиаде допустили двух бывших мужчин.

    Комментарии (0)
    Главное
    Экс-замглавы Минобороны Иванову предъявили иск на 405 млн рублей
    Власти ЕС признали невозможность отказаться от технологий США
    Сийярто назвал Украину врагом Венгрии
    Саудовская Аравия заняла второе место по въездному турпотоку в Россию
    В Донецке скончался легендарный профессор медицины Владимир Чайка
    Работники «Почты России» начали массово увольняться из-за низких зарплат
    Боец СВО развелся с оскорбившей белгородцев женой

    Что кроется за молчанием Индии о российской нефти

    Закупки Индией российской нефти оказались под вопросом. Дональд Трамп уверяет, что Дели согласился отказаться от нее. А западные СМИ находят все больше свидетельств, что это именно так. Индия же хранит молчание. Удается ли России удержать Индию в клиентах? Подробности

    Перейти в раздел

    «Байденовщина» опять мешает отношениям России и США

    «Это чистая "байденовщина"», – так охарактеризовал текущую политику США в отношении России глава МИД Сергей Лавров. В новом интервью дипломат дал довольно жесткую оценку диалогу с Вашингтоном: Штаты отказываются от договоренностей по Украине, вводят новые санкции и блокируют восстановление двустороннего сотрудничества. О чем говорят изменения в риторике Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    За покушением на генерала Алексеева стоят Украина и Польша

    Задержанные по делу о покушении на генерала Алексеева признали вину и подробно описали свои роли в преступлении. По их показаниям, исполнитель был завербован СБУ в Тернополе в августе 2025 года при содействии польских спецслужб. При этом начало подготовки теракта совпало по времени с организацией российско-американского саммита в Анкоридже. По мнению экспертов, это доказывает, что власти Украины и их покровители заранее планировали диверсию для срыва переговорного процесса. Подробности

    Перейти в раздел

    Как Франция готовится напасть на Россию

    Крупнейшие за последние годы военные учения начались во Франции. Легенда учений и странна, и показательна одновременно. Пресса открыто признает, что «французская армия готовится к возможной войне с Россией». Как именно французские военные представляют себе это столкновение и к чему готовят своих солдат? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • От атаки Трампа выиграла власть Германии

      Властям Германии вопреки всем прогнозам удалось переломить ситуацию со своей популярностью: она растет, тогда как рейтинг партии «Альтернатива для Германии» падает, она больше не самая популярная политическая сила ФРГ. А виноват в этом президент США Дональд Трамп.

    • Такого еще не было: США поссорились с Польшей

      Посол США в Польше Том Роуз заявил, что прекращает всякие отношения со спикером польского парламента из-за «возмутительных и неспровоцированных оскорблений» в адрес Дональда Трампа. При этом Польша – главный союзник США в ЕС. В чем же дело?

    • Итог переговоров с Украиной – покушение на Алексеева

      Пока глава ГУ Генштаба (ГРУ) Игорь Костюков вел переговоры с представителями Украины в ОАЭ, на его ключевого заместителя – генерал-лейтенанта Владимира Алексеева было совершено покушение в Москве. Именно в этом и заключается переговорная тактика Владимира Зеленского.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    • Личные амбиции Трампа переходят на всю планету

      2026 год начался с крайне агрессивных шагов президента США. Дональд Трамп отдал приказ по нефтяной блокаде Венесуэлы, захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро и резкому усилению давления на ряд других стран, от Кубы и до Ирана.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации