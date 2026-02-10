Почему разговоры о том, что российская дипломатия ведет себя «слишком» сдержанно, как и насмешки над «выражением озабоченностей» и бесконечным определением «красных линий» выглядят наивно?0 комментариев
Лыжник Коростелев не прошел квалификацию спринта на Олимпиаде в Италии
Российский лыжник Савелий Коростелев не попал в четвертьфинал спринта на Олимпиаде, уступив победителю Йоханнесу Клебо 12,51 секунды и заняв 35-е место.
Лыжник Савелий Коростелев, выступая в нейтральном статусе, не сумел пробиться в четвертьфинал спринта классическим стилем на Олимпиаде в Италии, передает ТАСС.
Он занял 35-е место, уступив лидеру – норвежцу Йоханнесу Клебо – более 12 секунд. В следующий раунд прошли только 30 сильнейших спортсменов.
Соревнования проходят в итальянском Тезеро, где борьба за выход в финальные стадии остается напряженной. Победу в квалификации одержал Клебо, показав результат три минуты семь целых 37 сотых секунды. Коростелев отстал от него на 12,51 секунды, что не позволило ему продолжить выступление.
Четвертьфинальные заезды начнутся в 14.20 по московскому времени.
Ранее аналогичным образом завершила отбор и российская лыжница Дарья Непряева, не сумев пройти квалификацию в женском спринте. Олимпиада в Италии завершится 22 февраля.
Коростелеву 22 года, он двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион России и многократный призёр национальных первенств. Несмотря на неудачу в спринте, спортсмен продолжает борьбу за медали в других дисциплинах.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лыжник Савелий Коростелев занял четвертое место в скиатлоне на этих соревнованиях. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что у Коростелева было мало шансов на олимпийскую медаль в скиатлоне в Италии.