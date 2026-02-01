Суд заочно арестовал командующего ВМС ВСУ по делу о подрыве Крымского моста

Tекст: Катерина Туманова

«Основания для розыска: разыскивается по статье УК <...> переобъявлен, ранее разыскивался», – приводит РИА «Новости» данные из базы МВД России.

Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, находящийся в перечне террористов и экстремистов, был переобъявлен в розыск по делу о теракте на Крымском мосту. Уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ возбудили 17 июля 2023 года после атаки на Крымский мост.

Позднее Неижпапа стал обвиняемым и был объявлен в розыск, причем уже находился в международном розыске по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита пыталась обжаловать решение суда, но апелляционная инстанция оставила арест без изменений.

В апелляционном постановлении говорится: «Постановление Басманного районного суда адрес от 28 ноября 2025 года об избрании Неижпапе меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения».

Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками, что привело к повреждению автодорожной части, гибели взрослых и ранению ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Мост был полностью восстановлен к 14 октября 2023 года.



