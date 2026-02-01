  • Новость часаТАСС: ВС России за январь освободили 24 населённых пункта в зоне СВО
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Финляндии что-то сломалось

    Я вот не люблю дурацких анекдотов про медлительность представителей северных народов, но, похоже, до таких, как Стубб, не дойдет реальность, даже если русские танки возьмут под охрану монумент русскому царю Александру в центре Хельсинки.

    14 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Совет мира – попытка торговать чужим прошлым и будущим

    Совет мира – про что угодно, но только не про Газу и населяющих ее жителей. Похоже, Газа – лишь мотив для американского истеблишмента и Трампа как его фронтмена опробовать пересборку всей мировой дипломатии.

    3 комментария
    Анна Долгарева Анна Долгарева Россия показала миру дорогу в неомодерн

    В кои-то веки даже не мы идем в ногу с миром, а мир в ногу с нами. Не потому, конечно, что Трамп насмотрелся на Владимира Владимировича и тоже так захотел. Просто мы раньше других уловили эти изменения.

    9 комментариев
    1 февраля 2026, 05:55 • Новости дня

    Суд заочно арестовал командующего ВМС ВСУ по делу о подрыве Крымского моста

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа заочно арестован судом в Москве по делу о подрыве Крымского моста 17 июля 2023 года, он также переобъявлен в розыск, говорится в документах суда.

    «Основания для розыска: разыскивается по статье УК <...> переобъявлен, ранее разыскивался», – приводит РИА «Новости» данные из базы МВД России.

    Командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, находящийся в перечне террористов и экстремистов, был переобъявлен в розыск по делу о теракте на Крымском мосту. Уголовное дело по пункту «б» части 3 статьи 205 УК РФ возбудили 17 июля 2023 года после атаки на Крымский мост.

    Позднее Неижпапа стал обвиняемым и был объявлен в розыск, причем уже находился в международном розыске по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

    Ему заочно избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Защита пыталась обжаловать решение суда, но апелляционная инстанция оставила арест без изменений.

    В апелляционном постановлении говорится: «Постановление Басманного районного суда адрес от 28 ноября 2025 года об избрании Неижпапе меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу – без удовлетворения».

    Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками, что привело к повреждению автодорожной части, гибели взрослых и ранению ребенка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт». Мост был полностью восстановлен к 14 октября 2023 года.


    31 января 2026, 16:35 • Новости дня
    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ

    Разрабатывавший высокотехнологичное оружие полковник ВСУ убит на Украине

    На Украине убит разработчик высокотехнологичного оружия ВСУ
    @ Matthias Balk/dpa/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    На Украине при невыясненных обстоятельствах убит начальник испытательного полигона высокотехнологичного вооружения, полковник ВСУ Алексей Филиппенков, сообщили в российских силовых структурах.

    Начальник учебно-научного испытательного полигона высокотехнологичного вооружения и военной техники Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники полковник Алексей Филиппенков был убит на Украине при невыясненных обстоятельствах, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, Филиппенков родился в 1980 году и был одним из ведущих специалистов по передовым видам вооружений.

    Филиппенков ранее занимал должность заместителя начальника факультета противовоздушной обороны Харьковского университета воздушных сил.

    Ранее сообщалось, что в Киеве при невыясненных обстоятельствах умер еще один украинский специалист в области вооружений – капитан Владимир Ракша, который был ученым-радиофизиком и также занимался разработкой вооружений для ВСУ.

    Бывший и.о. председателя правления украинской национальной компании «Укрэнерго» Алексей Брехт погиб от удара током на одной из подстанций компании.

    В Милане обнаружено тело украинского банкира Александра Адарича, в его квартире найдены документы с его фотографией на разные имена.

    Комментарии (10)
    31 января 2026, 09:40 • Новости дня
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    Маск ответил министру обороны Украины по поводу Starlink
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский бизнесмен Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Фёдорову на просьбу помочь в решении проблемы использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине.

    Американский предприниматель Илон Маск ответил министру обороны Украины Михаилу Федорову, который обратился с просьбой помочь в предотвращении использования российскими беспилотниками спутниковой системы Starlink для нанесения ударов по Украине, передает RT.

    В социальной сети X Маск написал Федорову: «Всегда рад».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители ВСУ заявили о прекращении работы Starlink по всей линии фронта.

    Перебои в работе Starlink зафиксировали по всему миру.

    Глава компании SpaceX Илон Маск подтвердил наличие сбоя в работе системы Starlink.

    Комментарии (5)
    31 января 2026, 12:55 • Видео
    США готовят нападение. Чем ответит Иран?

    США продолжают увеличивать военно-морскую группировку у иранских берегов и намекают на высокую вероятность удара. Власти Ирана заявляют, что будут защищаться, но в целом готовы к переговорам. Начнет ли Дональд Трамп новую войну?

    Комментарии (0)
    31 января 2026, 15:22 • Новости дня
    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов

    Жители Германии выразили недовольство из-за отправленных в Киев генераторов

    В Германии разгорелся скандал из-за отправленных Украине электрогенераторов
    @ thw-ratingen.de

    Tекст: Вера Басилая

    Жители Германии выразили недовольство решением властей отправить генераторы и мобильные теплоэлектростанции на Украину вместо поддержки замерзающего Берлиа, сообщает Berliner Zeitung.

    Издание Berliner Zeitung пишет, что в Германии разгорелся скандал из-за отправки гуманитарной помощи на Украину, передает «Звезда».

    Немецкие граждане оказались недовольны тем, что власти страны передали Киеву генераторы и мобильные теплоэлектростанции, на которые рассчитывали жители Берлина.

    Посол Германии Хайко Томс передал премьер-министру Украины Юлии Свириденко две мобильные теплоэлектростанции. Как уточняет Федеральное министерство экономического сотрудничества и развития Германии, эти станции способны обеспечить светом и теплом 86 тыс. человек, пять больниц, 25 детских садов, 13 школ и около 200 административных учреждений.

    В начале января в Берлине 45 тыс. домов и более 2 тыс. предприятий остались без электричества из-за поджога кабельного моста на ТЭЦ. Многие системы отопления в городе вышли из строя, и Берлину пришлось обращаться за помощью к другим регионам страны.

    Когда власти Германии спросили, почему столь необходимые ресурсы были отправлены на Украину, а не использованы для ликвидации последствий аварии в Берлине, официальных ответов от руководства страны не последовало, подчеркивает издание.

    Ранее власти Германии заявили, что не нашли доказательств причастности России к поджогу кабельного моста, который привел к отключению электричества в Берлине.

    Власти Берлина объявили режим чрезвычайной ситуации после крупного пожара на кабельном мосту.

    Анархистская группировка «Вулкан» взяла на себя ответственность за поджог, который привел к отключению электричества в нескольких районах города.

    В результате десятки тысяч жителей и предприятия остались без электроснабжения.

    Комментарии (10)
    31 января 2026, 16:24 • Новости дня
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    Российские бойцы уничтожили элитный взвод ВСУ
    @ Павел Львов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе освобождения Берестка российские военнослужащие ликвидировали взвод боевиков «Кракен», обнаружив западное оружие и иностранные медикаменты на позициях противника.

    Российские военнослужащие уничтожили взвод бойцов подразделения «Кракен» (запрещено в РФ) при освобождении населенного пункта Бересток, который примыкает к южной окраине Константиновки в ДНР, передает РИА «Новости».

    Старший стрелок группировки «Южная» с позывным «Орех» рассказал, что бойцы смогли зайти в глубокий тыл противника, где находились позиции украинских сил.

    По его словам, основное столкновение произошло в ходе стрелкового боя: «Контакты у нас были – это «Кракен». Нашивки соответствующие. Кто конкретно там находился, разбираться времени не было – шел стрелковый бой», – сообщил он. Он также отметил, что за всю операцию был уничтожен взвод противника.

    После зачистки позиций российские бойцы обнаружили большое количество медицинских препаратов и снаряжения иностранного производства. Все медикаменты имели англоязычные надписи, а сухие пайки оказались польского происхождения. По словам «Ореха», все вооружение противника было западного образца, в основном американские винтовки М16.

    Позиции ВСУ в этом районе, по его информации, были тщательно укреплены: глубокие окопы, бетонные укрытия с вентиляцией и железными дверями. Захват Берестока позволяет российским подразделениям создавать давление на южные подступы к Константиновке, нарушать логистические потоки противника и обеспечивать условия для дальнейшего наступления.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, железнодорожный состав с бойцами 17-го центра военной службы правопорядка ВСУ был уничтожен в Харьковской области.

    Ранее бойцы подразделения донецкого управления ФСБ уничтожили украинских диверсантов на окраине Димитрова ДНР. А Минобороны России показало кадры освобождения Петровки в Запорожской области.

    Комментарии (5)
    31 января 2026, 11:13 • Новости дня
    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников

    Эксперт Колбасина назвала риски при грубости телефонным мошенникам

    Эксперт назвала риски при грубости в адрес телефонных мошенников
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Получив грубость, мошенники способны организовать массовые атаки на номер жертвы, включая сотни звонков и спам-сообщений, отмечают эксперты.

    Эксперт Национального центра финансовой грамотности Наталья Колбасина объяснила РИА «Новости», почему не стоит грубить телефонным мошенникам. Она отметила, что если злоумышленников разозлить, они могут сделать жизнь абонента невыносимой, обрушив на его номер множество звонков и смс с кодами подтверждения, регистрации на сайтах и спам.

    Эксперт добавила, что не стоит грубить, троллить или пытаться провоцировать мошенников, а также выводить их на чистую воду. По ее словам, лучший способ защиты – просто прекратить разговор, потому что переиграть профессиональных аферистов невозможно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Минэнерго заявили, что мошенники придумали легенду об отключении электричества для получения личных данных граждан.

    До этого стало известно, что аферисты рассылают сообщения о блокировке пенсий и используют поддельный сайт «Госуслуг» для сбора информации.

    А в МВД перечислили основные признаки телефонного мошенничества, среди главных - просьба перевести деньги на «безопасный счет».

    Комментарии (19)
    31 января 2026, 17:18 • Новости дня
    Певица Елка отказалась от украинского гражданства

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства и получила российский паспорт

    Певица Елка отказалась от украинского гражданства
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Певица Елизавета Иванцив, более известная как певица Елка, стала гражданкой России после того, как столкнулась с невозможностью обновить украинский паспорт.

    По данным Life, певица Елка официально отказалась от украинского гражданства и оформила российский паспорт. По данным издания, документы артистка получила незадолго до свадьбы с певцом Рожденом Ануси, передает РИА «Новости».

    Ранее Елка сталкивалась с трудностями в ведении бизнеса в России, поскольку ее украинский паспорт утратил актуальность. Источник уточнил, что обновить данные в документе она не смогла из-за начала спецоперации на Украине. Теперь певица, сменив гражданство.

    До этого украинская певица Ани Лорак (Каролина Куек) получила российский паспорт.

    Комментарии (12)
    31 января 2026, 13:39 • Новости дня
    Водоснабжение во всех районах Киева полностью отключилось

    В Киеве полностью прекратили подачу воды из-за аварии в энергосистеме

    Tекст: Мария Иванова

    В связи с аварией в энергосистеме жители Киева остались без воды, сроки восстановления водоснабжения пока не определены.

    Водоснабжение полностью прекращено во всех районах Киева, передает ТАСС.

    По данным «Киевводоканала», отключение связано с аварией в энергосистеме города. В официальном сообщении организации говорится: «В связи с аварией в энергосистеме отсутствует водоснабжение во всех районах Киева. На данный момент энергетики совместно со специалистами „Киевводоканала“ работают в усиленном режиме, чтобы как можно быстрее восстановить электропитание объектов водопроводно-канализационного хозяйства».

    При этом точные сроки восстановления подачи воды пока не называются. Представители компании не уточнили, сколько времени потребуется для устранения последствий аварии.

    Ранее украинские СМИ со ссылкой на «Укрэнерго» сообщили о введении аварийных отключений электроэнергии почти во всех регионах страны. На фоне этого киевские коммунальные службы перешли на работу в экстренном режиме, чтобы стабилизировать ситуацию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и Харькове остановилось метро из-за отключения электричества.

    Между тем авария на Молдавской ГРЭС и непогода также вызвали перебои со светом в Приднестровье. При этом Минэнерго Молдавии связало блэкаут с аварией на Украине.

    Комментарии (15)
    31 января 2026, 15:43 • Новости дня
    На Украине назвали причины масштабной аварии в энергосистеме

    Украинские эксперты назвали причиной аварии на Украине дефицит электроэнергии

    На Украине назвали причины масштабной аварии в энергосистеме
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Колоссальный дефицит электроэнергии, достигавший более 7 ГВт, стал ключевым фактором аварии в украинской энергосистеме, заявили украинские эксперты.

    Аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук сообщил изданию «Страна», что в последние дни дефицит доходил до 7 ГВт, передает ТАСС.

    «А с остановкой одного блока на АЭС – минус еще гигаватт, плюс снижена мощность еще двух блоков», – сообщил Корольчук.

    Эксперты объясняют, что энергетикам приходится подключать объекты по новым схемам, часто не по проекту, что повышает риск каскадных аварий.

    Корольчук добавил, что оперативные действия на Ровненской АЭС предотвратили масштабную аварию: если бы вовремя не снизили мощность одного из блоков, мог бы случиться каскадный отказ системы. Диспетчеры в таких случаях вынуждены срочно отключать потребителей, чтобы избежать полного блэкаута.

    По прогнозу Корольчука, у части потребителей электричество не появится до конца субботы. Олег Попенко, эксперт украинского энергорынка, считает, что сложная ситуация может сохраняться до недели. Экс-сотрудник Чернобыльской АЭС Александр Купный пояснил, что энергоблоки АЭС вынуждены снижать мощность, потому что «электроэнергию просто некуда выдавать», и чем больше аварий на линиях и подстанциях, тем сильнее будут «глушить» блоки.

    Бывший глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий отметил, что точные причины аварии можно будет назвать только после технического анализа, который займет время.

    Власти Украины ранее сообщили о «технологическом нарушении», приведшем к отключению двух высоковольтных линий и запуску каскадных отключений по стране.

    Ранее из-за технологического сбоя и аварий на линиях электропередач на Украине остановились атомные энергоблоки, а в Киеве и других регионах ввели аварийные отключения.

    Из-за аварии в энергосистеме жители Киева остались без воды, сроки восстановления водоснабжения пока не определены.

    В Киеве и Харькове остановилось метро из-за отключения электричества.

    Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что отключение электричества в большинстве областей на Украине произошло из-за технологического нарушения.

    Комментарии (2)
    31 января 2026, 14:05 • Новости дня
    Шмыгаль назвал причину блэкаута на большей части Украины

    Глава Минэнерго Украины Шмыгаль объяснил блэкаут технологическим нарушением

    Шмыгаль назвал причину блэкаута на большей части Украины
    @ Omar Havana/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Отключение электричества в большинстве областей Украины произошло из-за технологического нарушения, сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Блэкаут на большей части Украины произошел из-за технологического нарушения в энергосистеме, сообщил министр энергетики и первый вице-премьер Украины Денис Шмыгаль, передает РИА «Новости».

    По его словам, утром в субботу произошло технологическое нарушение с одновременным отключением линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдавии и линии 750 кВ между западной и центральной частями Украины.

    Министр пояснил, что это вызвало каскадное отключение в энергосистеме, а также срабатывание автоматической защиты на подстанциях.

    Кроме того, Шмыгаль сообщил, что на атомных электростанциях для безопасности была снята нагрузка с блоков. В настоящее время специалисты работают над восстановлением подачи электроэнергии в пострадавших регионах.

    Ранее в субботу из-за технологического сбоя и аварий на линиях электропередач на Украине были остановлены атомные энергоблоки.

    В Киеве и других регионах ввели аварийные отключения электроэнергии. В результате аварии в энергосистеме жители Киева остались без воды.

    Между тем авария на Молдавской ГРЭС и непогода также вызвали перебои со светом в Приднестровье.

    При этом Минэнерго Молдавии связало блэкаут с аварией на Украине.

    Комментарии (9)
    31 января 2026, 21:21 • Новости дня
    Власти Украины назвали официальную причину аварии в энергосистеме

    Власти Украины объяснили аварию на энергосистеме сильным обледенением

    Tекст: Мария Иванова

    Ледяной дождь и обледенение линий электропередачи стали причиной масштабных отключений электроэнергии в семи областях, заявил первый вице-премьер – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

    Предварительную причину масштабной аварии в энергосистеме Украины озвучил первый вице-премьер и министр энергетики страны Денис Шмыгаль, передает ТАСС.

    По его словам , внешнее вмешательство или кибератака не подтвердились. Министр заявил: «Аария произошла из-за обледенения линий и оборудования».

    Шмыгаль сообщил, что сначала произошли две аварии на высоковольтных линиях с минутным интервалом, после чего последовали каскадные отключения в семи областях. Особо тяжелая ситуация, по его словам, сложилась на севере, в центре страны и в Одесской области.

    Министр заверил, что ремонтные работы будут продолжаться и ночью, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии и тепла. Он добавил, что электроснабжение уже удалось вернуть во всех затронутых регионах.

    Украинские эксперты ранее отмечали, что стабилизация работы атомных станций и всей энергосистемы может занять до полутора суток. По их данным, дефицит электроэнергии в момент аварии превышал 7 ГВт.

    Экономист Иван Лизан заявил, что энергетическая система Украины существенно ослаблена Россией и не имеет запаса прочности.

    Украинские власти ранее назвали причинами масштабной аварии в энергосистеме страны сильные морозы и обледенение.

    Как отмечала газета ВЗГЛЯД, погода добивает энергетику Украины вместо «Гераней».

    Комментарии (3)
    31 января 2026, 20:47 • Новости дня
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    Военкор Коц рассказал о дерзкой операции морпехов с угоном двух Humvee
    @ Maciej Luczniewski/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал об операции морпехов 61-й бригады Северного флота, которые смогли угнать два американских бронеавтомобиля Humvee в тылу противника.

    Подробности дерзкой операции морпехов 61-й бригады Северного флота рассказал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале.

    По его словам, российские военные не только захватили два американских бронеавтомобиля Humvee, но и успешно использовали их для рейда в тыл противника.

    Ранее сообщалось о захвате одного «Хамви», однако стало известно, что морпехи угнали сразу две машины Вооружённых сил Украины. В ходе операции они уничтожили группу противника и вывезли трофейную технику на свою территорию.

    Один из участников операции рассказал, что командир группы лично сел за руль первой машины, а ему было приказано вести вторую.

    «Командир, у меня прав нет. Но долго думать времени не было, сели да поехали», – приводит слова бойца журналист.

    Александр Коц отмечает, что военные переоделись в украинскую форму и использовали трофейные бронемашины для сбора разведданных, проникнув на ту сторону передовой в районе Доброполья. По его словам, благодаря этому рейду удалось получить ценные сведения о расположении противника.

    Военкор Александр Сладков рассказал о подвиге танкистов Пятой бригады 51-й армии ВС России, которые угнали танк ВСУ, мешавший прорыву на Курахово.

    Комментарии (2)
    31 января 2026, 13:35 • Новости дня
    На Украине из-за каскадных аварий отключились энергоблоки АЭС

    В энергосистеме Украины произошли каскадные аварии и отключились энергоблоки АЭС

    На Украине из-за каскадных аварий отключились энергоблоки АЭС
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Из-за технологического сбоя и аварий на линиях электропередач Украины были остановлены атомные энергоблоки, а в Киеве и других регионах введены аварийные отключения.

    Технологическое нарушение, произошедшее утром в субботу, привело к одновременному отключению линии 400 кВ между энергосистемами Румынии и Молдовы и линии 750 кВ между западной и центральной частью Украины, сообщает Strana.ua.

    Возникший каскадный сбой вызвал автоматическое отключение части подстанций и вывел из строя блоки атомных электростанций. В результате в Киеве, Киевской, Житомирской и Харьковской областях были введены специальные графики аварийных отключений, а энергетики «Укренерго» начали работы по восстановлению электроснабжения. Министр энергетики Шмыгаль пообещал, что «в течение ближайших часов свет будет восстановлен».

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в городе остановилось метро из-за низкого напряжения в сети. По его словам, «в Киеве, как и во многих городах Украины, произошли аварийные отключения электроснабжения» и прекращено движение метро. Местные жители также отмечают перебои с водоснабжением и отоплением в отдельных районах столицы.

    В Одесской области экстренные отключения электричества введены в пяти районах: Подольском, Березовском, Роздольнянском, Белогород-Днестровском и Одесском. По данным ДТЭК, причиной стал обрыв проводов из-за замерзания линий. Графики отключений в регионе не действуют.

    СМИ указывают, что экстренные отключения введены и в других регионах Украины из-за сложностей в работе энергосистемы. В Харькове из-за перебоев с электроэнергией и неработающих насосов в некоторых районах отсутствует вода, а электротранспорт не функционирует.

    Власти Молдовы также сообщили, что почти вся страна осталась без света из-за проблем в энергосистеме Украины. Ранее в ряде регионов Приднестровья и Молдавии произошли перебои с электроснабжением вследствие аварии на Молдавской ГРЭС и неблагоприятной погоды.

    А 23 января на Молдавской ГРЭС за сутки случились две аварии, что вызвало кратковременные перебои с энергоснабжением в северных районах региона.

    Комментарии (7)
    31 января 2026, 16:00 • Новости дня
    Мадонну обвинили в поддержке России за советскую шапку-ушанку

    Пользователи в Сети обвинили Мадонну в поддержке России за шапку-ушанку

    Мадонну обвинили в поддержке России за советскую шапку-ушанку
    @ ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Публикация фотографии Мадонны в ушанке с советской символикой спровоцировала резкую негативную реакцию украинских пользователей в соцсетях.

    Мадонна разместила в соцсети фото, на котором она позирует в шапке-ушанке с красной звездой, серпом и молотом, передает RT.

    Многие украинские пользователи увидели в этом жесте «поддержку СССР» и обвинили певицу в антиукраинской риторике. В комментариях появилось множество оскорблений и упреков, авторы которых заявили, что ранее были поклонниками Мадонны, но теперь разочарованы ее поступком.

    Некоторые из них выражали сожаление по поводу того, что слушали ее музыку, другие называли исполнительницу «старой маразматичкой» и осуждали публикацию снимка.

    Ранее модный дом Dior выпустил новую рекламную кампанию своей коллекции на фоне берез и снега, что вызвало обвинения со стороны украинских пользователей в поддержке России.

    Пользователи с Украины также раскритиковали бренд Louis Vuitton за рекламу с символом компании V и французским флагом.

    Комментарии (7)
    31 января 2026, 11:23 • Новости дня
    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа

    Депутат Барбашов: Заявления Зеленского - хамский выпад против усилий Трампа

    Депутат заявил о хамском выпаде Зеленского против усилий Трампа
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов осудил заявления Владимира Зеленского, назвав их хамской попыткой сорвать переговорный процесс по Украине.

    Заявления Владимира Зеленского о том, что Киев не отдаст Донбасс и Запорожскую АЭС России без боя, стали хамским выпадом в сторону переговорных инициатив США и лично президента Штатов Дональда Трампа. Такое мнение в беседе с ТАСС выразил депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, комментируя недавнее высказывание украинского лидера.

    По его словам, подобная риторика Зеленского, озвученная во время переговорного процесса, фактически подрывает дипломатические усилия США. Барбашов также отметил, что Зеленский и стоящие за ним глобалисты намеренно демонстрируют Трампу бесплодность его попыток повлиять на позицию Украины.

    Депутат считает, что глобалисты стремятся не дать Трампу вывести США из украинского кризиса и сделать невозможным прекращение финансирования боевых действий против России.

    Ранее Зеленский в разговоре с журналистами заявил, что Киев не готов идти на территориальные уступки по Донбассу и Запорожской АЭС. Хотя АЭС с начала СВО находится под контролем России, которая обеспечивает ее безопасность, несмотря на продолжающиеся обстрелы со стороны украинской армии.

    В Кремле поинтересовались, можно ли считать такие слова намерением атаковать Запорожскую АЭС. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления Зеленского «бредом сумасшедшего».

    А председатель Госдумы Вячеслав Володин счел единственным выходом для Зеленского договоренности между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.


    Комментарии (0)
    31 января 2026, 18:33 • Новости дня
    В Польше разразился скандал из-за квот на экспорт металлолома с Украины

    Миллер заявил о подрыве солидарности Польши и Украины из-за квот металлолома

    В Польше разразился скандал из-за квот на экспорт металлолома с Украины
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Внезапное решение Киева о введении нулевых тарифных квот на экспорт металлолома вызвало резкую критику в Польше и усилило напряженность, заявил экс-премьер Польши Лешек Миллер.

    Блокировка экспорта металлолома с Украины показала отсутствие солидарности между Киевом и Варшавой, передает РИА «Новости».

    Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер раскритиковал решение украинских властей, отметив, что оно было принято без переходного периода и консультаций с польской стороной. Он назвал действия Киева «примером того, как удивлять союзников, чтобы было больно» и подчеркнул, что польское правительство столкнулось с новой формой европейской солидарности, заканчивающейся там, где начинаются интересы Украины.

    По его словам, Украина действует в своих интересах, тогда как Польша вынуждена подсчитывать убытки. Он подчеркнул, что украинская сторона принимает решения самостоятельно, а польские власти становятся «слугами Киева».

    Отношения между странами остаются напряженными из-за взаимных претензий, в первую очередь по аграрным вопросам. Польша ранее ввела эмбарго на украинское зерно для защиты своих фермеров, что вызвало ответную реакцию Киева. Кроме того, сохраняются исторические разногласия, в частности по вопросу трактовки Волынской резни.

    Ранее власти Украины установили с января нулевые квоты на экспорт лома цветных металлов, меди и древесины. Это решение фактически означает полный запрет на вывоз указанных товаров с территории Украины. Новая мера угрожает возникновением экономического спора между Киевом и Польшей.

    Комментарии (4)
