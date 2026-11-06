Люди, в которых спорами проросла война, держатся за простые вещи: как шумит генератор, как обжигает губы сладкий кофе, как огонек зажигалки коротко вспыхивает желтым. Родные, чьи голоса слышны в телефоне, бесплотны, остаются звуком и плоской картинкой, хоть триста раз пересмотри кружочек. Щербинка кружки под пальцами – она здесь и сейчас.0 комментариев
Российская фигуристка Захарова снялась с турнира в Болгарии
Российская фигуристка Мария Захарова снялась с международного турнира в Болгарии по неизвестным причинам.
Захарова не вышла на разминку, а позднее на сайте соревнований появилась информация о том, что она не выступит на турнире. Причины такого решения не разглашаются, передает ТАСС.
Турнир в Болгарии продлится до 8 ноября. Российские фигуристы с этого сезона допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
Ранее российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате.
В начале октября семеро российских фигуристов вошли в основную заявку для участия в турнире Международного союза конькобежцев в Будапеште.