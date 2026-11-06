Российская фигуристка Захарова снялась с турнира в Болгарии

Tекст: Вера Басилая

Захарова не вышла на разминку, а позднее на сайте соревнований появилась информация о том, что она не выступит на турнире. Причины такого решения не разглашаются, передает ТАСС.

Турнир в Болгарии продлится до 8 ноября. Российские фигуристы с этого сезона допущены до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

Ранее российский фигурист Владислав Дикиджи одержал победу на турнире серии «Челленджер» «Мемориал Дениса Тена» в Алма-Ате.

В начале октября семеро российских фигуристов вошли в основную заявку для участия в турнире Международного союза конькобежцев в Будапеште.