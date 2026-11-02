Антонелли стал самым молодым чемпионом мира в истории «Формулы-1»

Tекст: Антон Антонов

Антонелли впервые в карьере стал чемпионом «Формулы-1», обеспечив победу в личном зачете по итогам сезона, передает РИА «Новости».

В воскресенье прошла гонка 19-го этапа чемпионата мира – Гран-при Мексики, в которой Антонелли занял третье место, чего оказалось достаточно для досрочного завоевания титула. Победу в заезде одержал четырехкратный чемпион «Формулы-1» нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Антонелли 20 лет, он дебютировал в «Формуле-1» в 2025 году, заменив в Mercedes семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона. Итальянец стал самым молодым чемпионом мира в истории серии, превзойдя достижение немца Себастьяна Феттеля, который завоевал свой первый титул в 2010 году в возрасте 23 лет.

Также Антонелли стал первым с 1953 года итальянским гонщиком, выигравшим чемпионат «Формулы-1» – до него последним титул в серии брал соотечественник Альберто Аскари.

Как писала газета ВЗГЛЯД, британский пилот команды Ferrari Льюис Хэмилтон одержал победу в квалификации 19-го этапа чемпионата «Формулы-1» в Мехико, завоевав поул-позицию впервые за три года.

Второе место занял британец Джордж Расселл из Mercedes с отставанием в 0,009 секунды, а третьим стал монегаск Шарль Леклер, выступающий за Ferrari.

