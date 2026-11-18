Герой России назвал технологический суверенитет приоритетом развития транспорта

Герой России Романенко назвал ключевые драйверы роста отечественного транспорта

Tекст: Олег Исайченко

«Территория РФ охватывает разные климатические зоны, удаленные месторождения полезных ископаемых и различные часовые пояса. Географически удаленные промышленные центры требуют современной дорожной экосистемы, наличие которой позволит более эффективно реализовать экономический потенциал регионов», – отметил Герой России Роман Романенко, летчик-космонавт, член комитета Государственной думы по транспорту.

По его словам, транспортный каркас России – это не только дорожная сеть, но и целая транспортно-логистическая система. «Ее роль в экономике страны трудно переоценить, поэтому Владимир Путин придает особое значение вопросам транспорта», – пояснил собеседник. На этом фоне Романенко также обратил внимание на данную президентом оценку законодательной работы.

«Комитет Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры на постоянной основе ведет сбор и анализ информации о правовых лакунах, мешающих развитию отрасли в целом и ее отдельных сфер. В этом году принято 11 федеральных законов и более 300 нормативно-правовых актов», – напомнил парламентарий.

Депутат назвал технологическую независимость одним из ключевых аспектов государственного суверенитета. Именно поэтому в приоритете – отечественные разработки и технологии: невзирая на то, что некоторые зарубежные аналоги могут иметь ряд преимуществ.

«Руководство страны и отрасли отчетливо осознает, что только технологический суверенитет в обозримом будущем будет определять лидерство в международной экономике. Мы видим, как отдельные страны используют любые, даже самые грязные методы для сдерживания стремительно растущих конкурентов. Нет сомнения, что лишь опора на собственного производителя сегодня – залог завтрашних побед», – акцентировал Романенко.

По его оценкам, один из локомотивов роста – аэрокосмическая и авиационная отрасли. «Их развитие влечет за собой развитие смежных отраслей. Целевое финансирование отечественного авиастроения и компонентной базы оказало положительное влияние на всю авиационную отрасль, которая сейчас проходит период «перезагрузки» и обновления», – отметил собеседник.

«Еще один важнейший показатель транспортной сферы – коммерческий флот, – добавил депутат. – Как заявил министр Дмитрий Ядров, по общему тоннажу Россия обогнала СССР. А развитие Северного морского пути (СМП) и рост грузоподъемности коммерческого флота в ближайшей перспективе позволят России занять ключевую роль в товарообмене между Востоком и Западом».

В понедельник Владимир Путин в преддверии Дня работника транспорта встретился с главой Минтранса Дмитрием Ядровым. Кроме того, президент поздравил всех граждан, для кого этот праздник является профильным. Сегодня в транспортной сфере задействовано почти 5 млн человек, чей труд обеспечивает связанность России.

В ходе встречи Ядров поделился успехами транспортной отрасли. По его словам, за последние девять месяцев в стране перевезли 11 млрд 474 млн пассажиров. Грузовые перевозки при этом остаются «на стабильном уровне»: за тот же период удалось транспортировать 5 млрд 700 млн тонн грузов.

Значительная доля пассажирских и грузовых перевозок приходится на железную дорогу. Так, за девять месяцев поездами воспользовались 986 млн пассажиров. Объем грузоперевозок по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 5,2%, достигнув 339 млн тонн. Параллельно обновляется подвижной состав РЖД: закуплены 299 новых локомотивов и 455 вагонов.

Развивается и авиационное сообщение. Россия поддерживает авиасообщение с 39 государствами, а отечественный авиапарк насчитывает 1075 воздушных судов. Приоритетным направлением остается развитие собственного авиастроения. «В прошлом году завершили сертификацию самолета Ту-214, в этом году – самолета Ил-114–300 и двигателя ПД-8. Ждем от авиационной промышленности в следующем году доказательные документы для сертификации самолётов «Суперджет» и МС-21», – пояснил Ядров.

Важную роль играет и водный транспорт, на который приходится более 70% всех внешнеторговых грузов. «Мы приросли по мощности в этом году на 13 млн тонн, и растет непосредственно перевалка грузов на 4,1%, что составляет 662 млн», – сообщил министр. Кроме того, повышается привлекательность российского флага: под него перешли уже более 130 судов.

В дальнейшем развитие отрасли продолжится в рамках масштабных инфраструктурных проектов. «У нас сформирована программа развития транспортного комплекса, определен бюджет транспортной системы. Это 5,6 трлн рублей», – рассказал Ядров о планах на ближайшую трехлетку. По его словам, выделенные средства позволят реализовать все начинающиеся мегапроекты.