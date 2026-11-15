Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.2 комментария
Песков исключил влияние недопуска хоккеистов на другие виды спорта
Песков заявил о продолжении возвращения спортсменов РФ в большой спорт
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недопуск молодежной сборной по хоккею на чемпионат мира не станет прецедентом.
Россия продолжит добиваться допуска отечественных атлетов на мировые первенства совместно со всеми международными спортивными федерациями, передает ТАСС.
«Везде, во всех федерациях ситуация разная. Нужно продолжать работать со всеми», – заявил Песков.
Он отрицательно ответил на вопрос о том, может ли отстранение национальной сборной от молодежного чемпионата мира по хоккею создать прецедент и осложнить снятие ограничений в других видах спорта.
В воскресенье Международная федерация хоккея (IIHF) сообщила об отстранении россиян от турнира из-за позиции властей Канады, отказавшихся выдавать спортсменам визы. В Федерации хоккея России отметили, что совместно с Олимпийским комитетом России направят обращение в Международный олимпийский комитет в связи с недопуском сборной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу Международная федерация хоккея подала в Спортивный арбитражный суд апелляцию на решение о восстановлении сборных России в правах. В пятницу министр по вопросам развития спорта ФРГ Рональд Рауэ заявил о намерении продолжить настаивать на недопуске российских хоккеистов к чемпионату мира. В среду власти Канады уведомили об отказе выдать визы спортсменам для участия в молодежном турнире.