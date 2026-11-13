Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
Захарова перечислила своих наставников
Захарова назвала своими наставниками родных, учителей и руководителей
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала своими наставниками прежде всего родных, школьных учителей, преподавателей института и руководителей на работе.
Захарова на III Международном симпозиуме «Создавая будущее» заявила, что считает своими главными наставниками семью, преподавателей и начальство на работе, передает ТАСС.
«В основном, конечно, это те люди, которые с тобой по факту твоего рождения и которые встречаются на твоем жизненном пути. Конечно, это и люди, которых ты находишь сам. Да, безусловно, это семья, это родители, это родственники ближайшие, это, конечно, бабушки и дедушки», – ответила дипломат на вопрос о своих наставниках.
Захарова подчеркнула важность участия старшего поколения в воспитании внуков, назвав это удивительным явлением и противопоставив подходам в других странах, где дети рассчитывают только на себя.
Помимо семьи, представитель МИД отметила школьных учителей и вузовских преподавателей, которых помнит всех, несмотря на частые переезды в детстве. Также в список ее наставников вошли руководители на работе, которых она охарактеризовала как «целый безбрежный океан профессионализма и удивительных человеческих качеств».
Дипломат добавила, что иногда ответы на вопросы не находятся ни в семье, ни на работе, и тогда приходится искать помощь на стороне, поэтому со многими своими наставниками она познакомилась сама.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров назвал патриотизм и крепкую семью главными традиционными ценностями россиян на сессии симпозиума «Создавая будущее».
Ранее Мария Захарова рассказала журналистам о пользе знания истории и стихов Александра Пушкина для преодоления негатива.