Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
США аннулировали более шести тысяч виз за родильный туризм
Госдеп: США аннулировали более шести тысяч виз из-за родильного туризма
Государственный департамент США аннулировал более шести тысяч виз иностранным гражданам, которые участвовали в родильном туризме или содействовали его организации.
«Рабочая группа Госдепартамента по предотвращению родильного туризма к настоящему времени аннулировала более шести тысяч виз иностранцам, которые участвовали в этой практике или способствовали ее осуществлению», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Американские дипломаты подчеркнули, что продолжают выявлять всех причастных к этой незаконной деятельности для привлечения их к ответственности.
В сентябре госсекретарь США Марко Рубио объявил о введении визовых ограничений в отношении участников и организаторов родильного туризма. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, направленный на борьбу с подобной практикой, однако его действие приостановил американский суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Вашингтон лишил права на въезд 150 иностранок из-за незаконного получения младенцами американского гражданства.
Рубио сообщал о формировании подразделения для выявления приезжающих ради рождения детей.
Президент США Дональд Трамп утвердил документ о запрете иностранным гражданам приезжать в страну специально для родов.