Выпускники «Лидеров России» создали проект ИТ-кампуса в Благовещенске

Выпускники «Лидеров России» разработали проект ИТ-кампуса в Амурской области

Tекст: Вера Басилая

Выпускники и участники проектов Президентской платформы «Россия – страна возможностей» внедряют бережливые технологии для ускорения госуслуг, реформируют работу с данными в школах для снижения нагрузки на учителей и создают ИТ-кампусы для подготовки специалистов в регионах. За каждой из этих инициатив стоят выпускники и участники «Лидеров России», клуба «Эльбрус» и Мастерской управления «Сенеж», которые превращают полученные знания в конкретные дела для повышения качества жизни граждан и эффективности работы власти.

Так, команда выпускников конкурса «Лидеры России» из правительства Амурской области инициировала создание ИТ-кампуса «Школы 21» в Благовещенске. Проект позволит жителям региона старше 18 лет бесплатно обучаться по 13 цифровым направлениям, а программа будет учитывать специфику российско-китайского сотрудничества.

Открытие образовательной площадки намечено на май 2027 года, тогда обучение начнут первые 50 курсантов. Запуск кампуса стал результатом совместной работы победителей суперфинала «Лидеров России», получивших высокие посты в правительстве Амурской области.

«С ростом задач и ответственности все больше ценишь командную работу, это главное, чему научил нас конкурс», – отметил первый заместитель председателя регионального правительства Павел Пузанов.

Кроме того, участники клуба «Эльбрус» предложили Минпросвещения шесть решений для снижения бумажной нагрузки на учителей. Инициативы основаны на исследовании, проведенном в Московской области, Северной Осетии и Кузбассе, и направлены на устранение дублирования данных в отчетах.

В свою очередь, в Калуге на заседании Клуба бережливых губернаторов обсудили внедрение комплексной системы управления регионом. Опыт стратегических сессий программы «Лидеры и проводники изменений. Регион» помогает ускорить предоставление госуслуг населению.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Школьная управленческая лига стартовала по методологии конкурса «Лидеры России. Команда».

Летом число участников Клуба лидеров России «Эльбрус» превысило тысячу человек. В Нальчике впервые прошла сессия по интеграции социальной архитектуры в госуправление.