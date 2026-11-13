Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.8 комментариев
КНДР впервые в истории изменила пропорции государственного флага
КНДР изменила пропорции государственного флага впервые с 1948 года
Северная Корея внесла поправки в конституцию, изменив соотношение сторон государственного флага впервые с момента создания государства в 1948 году, сообщило южнокорейское агентство Yonhap.
Согласно статье 166 обновленной Конституции КНДР, опубликованной на правительственном портале Naenara, соотношение высоты флага к его ширине теперь составляет один к 1,65 вместо прежних один к двум, передает Yonhap.
Несмотря на изменение пропорций, общий дизайн остался прежним: широкая красная полоса в центре, узкие белые и синие полосы сверху и снизу, а также красная пятиконечная звезда в белом круге. Пропорции флага один к двум оставались неизменными с 1948 года до пересмотра конституции в сентябре 2023 года.
Конституция КНДР гласит, что красная полоса символизирует кровь борцов с Японией, пожертвовавших жизнями за свободу во время колониального правления 1910–1945 годов. Белый круг и полосы означают преданность народа лидеру и правящей Трудовой партии Кореи, а синие полосы – революционный дух борьбы за мир и суверенитет.
По мнению наблюдателей, изменение пропорций флага может отражать усилия Пхеньяна по формированию нового национального имиджа при Ким Чен Ыне.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду дочь лидера КНДР Ким Чжу Э назвали вероятной преемницей Ким Чен Ына. Летом Северная Корея продемонстрировала высокие темпы развития вопреки санкциям. В марте лидер КНДР Ким Чен Ын назвал Южную Корею враждебным государством.