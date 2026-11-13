Среднестатистический активный гражданин Украины – это пуританин, который мертв внутри, потому что живое не нуждается в постоянном подтверждении своей правоты через унижение другого. Живому просто нужно есть, строить и любить. Мертвому нужно, чтобы все вокруг признали, что он прав.0 комментариев
МВД: Завершено расследование дела о хищении миллиардов руководством ТГК-14
Полиция завершила расследование уголовного дела о хищении и легализации нескольких миллиардов рублей в отношении руководства энергетической компании ТГК-14 в Забайкальском крае, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обвиняемыми по делу о мошенничестве и отмывании денег проходят председатель совета директоров ПАО «Территориальная генерирующая компания №14» Константин Люльчев и его заместитель Виктор Мясник.
«В Забайкальском крае деньги, предназначенные для теплосетей и оборудования ТЭЦ, двое руководителей энергетической компании выводили на счета подконтрольной фирмы под видом оплаты услуг, аренды офисов и погашения кредитов. Оттуда они возвращались к тем же людям, но уже в качестве заработной платы, премий и дивидендов. Так, по версии следствия, было похищено и легализовано несколько миллиардов рублей», – пояснила Волк в Max.
По данным следствия, незаконные сделки заключались с 2022 по 2025 год. Материалы дела составляют 84 тома, допрошены более 60 свидетелей. На имущество обвиняемых, которые ранее были арестованы, наложен арест. Дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передано в суд.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе государственное обвинение потребовало назначить от 16 до 18 лет лишения свободы фигурантам дела о хищении более 5,5 млрд рублей у холдинга «ТНС энерго».
В мае прокуратура потребовала вернуть государству акции компании ТГК-14.
В прошлом году в Забайкалье задержали председателя совета директоров ТГК-14 Константина Люльчева.