Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.0 комментариев
Водитель грузовика получил 10 лет колонии за гибель семи человек под Волгоградом
Виновник смертельного ДТП под Волгоградом приговорен к 10 годам колонии
Михайловский районный суд Волгоградской области приговорил к 10 годам лишения свободы 45-летнего водителя грузовика, по вине которого в ДТП погибли семь человек, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.
В январе на трассе Р-22 произошло столкновение автомобилей УАЗ, ВАЗ и грузовика DAF с полуприцепом, в результате чего погибли семь человек, включая 17-летнюю девушку, сообщает объединенная пресс-служба судов региона в Max.
Суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. «Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на два года, с отбыванием основного наказания в колонии-поселении», – говорится в сообщении.
Суд установил, что подсудимый управлял грузовиком в состоянии наркотического опьянения. Из-за сильного износа протектора у машины взорвалась шина, водитель потерял управление и выехал на встречную полосу, где врезался в УАЗ. Мужчина вину не признал, назвав произошедшее несчастным случаем, однако с него взыскали более 16 млн рублей компенсации морального вреда и расходов на похороны в пользу родственников погибших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре суд в Уфе приговорил к девяти годам колонии-поселения водителя грузовика за совершение массового ДТП с тремя погибшими из-за неисправных тормозов.
В январе в Михайловском районе Волгоградской области возбудили уголовное дело после аварии с гибелью семи сотрудников предприятия.
Жертвами столкновения трех автомобилей на федеральной трассе Р-22 стали семь человек.