«Сбер» объявил, что его нейросеть «ГигаЧат» дописала второй том гоголевских «Мертвых душ». Читать это произведение мне решительно не хочется. Я не боюсь того, что книга окажется плохой – мало ли на свете плохих книг. Напротив, я очень боюсь, что книга мне понравится.0 комментариев
Дробыш объяснил пользу искусственного интеллекта при написании музыки
Продюсер Дробыш сравнил приход ИИ в музыку с революцией
Музыкальная индустрия переживает революционное состояние в связи с внедрением искусственного интеллекта, заявил композитор и продюсер Виктор Дробыш.
«По-моему, мы сейчас находимся в процессе революционного состояния в шоу-бизнесе, в музыке. ИИ зашел в музыку как [Владимир] Ленин на броневик. Набросились все: кто-то хаял, кто-то стал восхищаться», – заявил Дробыш, передает ТАСС.
Он отметил, что ИИ помогает ему в работе. Теперь Дробыш может написать песню и быстро разложить ее на 10 версий, на что раньше требовалась неделя, а сейчас – всего 10 минут. Композитор подчеркнул, что музыка остается музыкой, а ИИ лишь помогает выбрать направление.
Отвечая на вопрос о конкуренции ИИ с музыкантами, продюсер выразил надежду, что до этого не дойдет. По его словам, главное, чтобы песни были хорошими. «Если их будет писать искусственный интеллект, значит, мы проиграли ИИ», – заключил Дробыш.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Китае появились музыкальные конкурсы с ИИ-артистами.
В августе австралийские чарты решили закрыть для нейросетевой музыки.