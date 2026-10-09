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Дробыш ответил Клаве Коке на обвинения в абьюзе в адрес Доры
Дробыш: Клава Кока не знает значения слова «абьюз»
Композитор и продюсер Виктор Дробыш заявил, что певица Клава Кока (Клавдия Высокова), назвавшая его абьюзером за критику выступления Доры (Дарьи Шихановой) на шоу «Битва поколений», не знает значения этого слова.
На шоу Дора исполнила кавер на песню МакSим (Марины Абросимовой) «Знаешь ли ты». Дробыш и Клава Кока были в жюри. Он раскритиковал выступление Доры, после чего та расплакалась, а Клава Кока вступилась за коллегу и назвала продюсера абьюзером, передает РИА «Новости».
«Во-первых, это говорит только об одном: Клава Кока не знает значения слова «абьюз». Во-вторых, Клава Кока пришла на проект за пиаром, чтобы показать себя красивую, но точно не давать оценку. Если ты пришел на шоу и тебя назвали членом жюри, то будь им. Если ты пришел в качестве друга участника – садись на трибуну и поддерживай товарища», – сказал Дробыш.
Продюсер считает, что высказывания певицы объясняются стремлением к хайпу и незнанием русского языка, и посоветовал ей заглянуть в словари Ожегова или Даля.
Дробыш отметил, что член жюри должен иметь «железную волю», чтобы говорить правду, даже когда выбирать лучших крайне сложно. По его оценке, выступление Доры было фальшивым и неточным, но это не означает плохого отношения к артистке: «Дора вообще классная, но это же разные вещи. Мы же за правдой туда приходим».
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве зарегистрировал иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к певице Клаве Коке о взыскании платы за коммунальные услуги, говорится в судебных материалах.
В 2023 году в одном из выпусков «Битвы поколений» Дробыш раскритиковал певицу Наташу Королеву, вспомнив, как «все ненавидели» песню «Желтые тюльпаны».