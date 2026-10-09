Дробыш ответил Клаве Коке на обвинения в абьюзе в адрес Доры

Дробыш: Клава Кока не знает значения слова «абьюз»

Tекст: Антон Антонов

На шоу Дора исполнила кавер на песню МакSим (Марины Абросимовой) «Знаешь ли ты». Дробыш и Клава Кока были в жюри. Он раскритиковал выступление Доры, после чего та расплакалась, а Клава Кока вступилась за коллегу и назвала продюсера абьюзером, передает РИА «Новости».

«Во-первых, это говорит только об одном: Клава Кока не знает значения слова «абьюз». Во-вторых, Клава Кока пришла на проект за пиаром, чтобы показать себя красивую, но точно не давать оценку. Если ты пришел на шоу и тебя назвали членом жюри, то будь им. Если ты пришел в качестве друга участника – садись на трибуну и поддерживай товарища», – сказал Дробыш.

Продюсер считает, что высказывания певицы объясняются стремлением к хайпу и незнанием русского языка, и посоветовал ей заглянуть в словари Ожегова или Даля.

Дробыш отметил, что член жюри должен иметь «железную волю», чтобы говорить правду, даже когда выбирать лучших крайне сложно. По его оценке, выступление Доры было фальшивым и неточным, но это не означает плохого отношения к артистке: «Дора вообще классная, но это же разные вещи. Мы же за правдой туда приходим».

Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве зарегистрировал иск Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к певице Клаве Коке о взыскании платы за коммунальные услуги, говорится в судебных материалах.

В 2023 году в одном из выпусков «Битвы поколений» Дробыш раскритиковал певицу Наташу Королеву, вспомнив, как «все ненавидели» песню «Желтые тюльпаны».