Ховалыг: Народный писатель Тувы Кара-Куске Чооду погиб в возрасте 90 лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Народный писатель и заслуженный журналист Тувы Кара-Куске Чооду погиб в возрасте 90 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Владислава Ховалыга.

«С глубокой скорбью воспринял известие о трагической гибели народного писателя и заслуженного журналиста Тувы Кара-Куске Кунзековича Чооду... Его жизнь оборвалась в дороге, когда он направлялся в район для участия в конкурсе детских стихотворений», – сообщил Ховалыг.

Глава республики отметил, что литератор до последних минут оставался полным сил и спешил к детям, чтобы поддержать их любовь к родному языку и творчеству. От имени правительства региона он выразил соболезнования родным, близким и коллегам писателя.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Туве после гибели приехавшего из Москвы тренера от лап медведя завели уголовное дело.

В том же месяце скончался народный писатель Адыгеи и Герой Труда России Исхак Машбаш.