Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Народный писатель Тувы Кара-Куске Чооду погиб в возрасте 90 лет
Ховалыг: Народный писатель Тувы Кара-Куске Чооду погиб в возрасте 90 лет
Глава республики Владислав Ховалыг сообщил, что народный писатель и заслуженный журналист Тувы Кара-Куске Чооду трагически погиб в возрасте 90 лет по пути на детский конкурс.
Народный писатель и заслуженный журналист Тувы Кара-Куске Чооду погиб в возрасте 90 лет, передает РИА «Новости» со ссылкой на главу региона Владислава Ховалыга.
«С глубокой скорбью воспринял известие о трагической гибели народного писателя и заслуженного журналиста Тувы Кара-Куске Кунзековича Чооду... Его жизнь оборвалась в дороге, когда он направлялся в район для участия в конкурсе детских стихотворений», – сообщил Ховалыг.
Глава республики отметил, что литератор до последних минут оставался полным сил и спешил к детям, чтобы поддержать их любовь к родному языку и творчеству. От имени правительства региона он выразил соболезнования родным, близким и коллегам писателя.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Туве после гибели приехавшего из Москвы тренера от лап медведя завели уголовное дело.
В том же месяце скончался народный писатель Адыгеи и Герой Труда России Исхак Машбаш.