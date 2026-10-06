  • Новость часаЭксперт: Жесткий ответ ВС России на террористические атаки Украины не заставит ждать
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    Мнения
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Левый фронт зашёл Европе с тыла

    Правого разворота в Европе, судя по всему, не будет. Мы тупо потратили время, его обсуждая. Будет электоральный захват власти левыми экстремистами, поддерживаемыми миллионами этнических «избирателей».

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему у ИИ никогда не будет сознания

    На наших глазах происходит столкновение двух религий – христианства и веры в пришествие разумного и самосознающего искусственного интеллекта, которому уготовано сменить человечество в качестве доминирующего разумного вида на планете.

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    Ольга Андреева Ольга Андреева Как Сталин и Булгаков боролись с украинским национализмом

    Сталин пытался защитить шедевр Булгакова «Дни Турбиных», но украинцы жаждали крови. На Украине, возмущались они, борются с великодержавным шовинизмом, а вот в РСФСР с великодержавным шовинизмом борются недостаточно. В итоге Сталин сдался – и в 1929 году пьесу из репертуара МХАТа сняли. Но победа украинского национализма была временной.

    29 комментариев
    6 октября 2026, 12:34 • Новости дня

    Ростех создал облегчающую ходьбу карбоновую стопу для протезов

    Холдинг Ростеха разработал карбоновую стопу для протезов нижних конечностей

    Tекст: Мария Иванова

    Холдинг «Швабе», входящий в госкорпорацию «Ростех», разработал искусственную карбоновую стопу для протезов нижних конечностей, которая позволяет снизить нагрузку при ходьбе.

    Специалисты инжинирингового центра при Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова создали искусственную стопу, помогающую пациентам тратить меньше сил при длительных прогулках, сообщает Ростех.

    Карбоновый материал позволяет стопе пружинить во время наступления. Устройство накапливает энергию и возвращает ее при следующем шаге, что существенно снижает нагрузку на здоровую ногу, суставы и позвоночник.

    Кроме того, благодаря использованию карбона протез стал легче, и это дополнительно уменьшает усталость при ходьбе. Разработка ведется совместно с белорусскими инженерами, а впервые перспективную стопу представили на выставке «ИННОПРОМ» в Минске.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора.

    В среду госкорпорация заявила о способности новых российских беспилотников заменить крылатые ракеты.

    В прошлом году подразделение Ростеха создало 6 тыс. протезов для ветеранов спецоперации.

    5 октября 2026, 14:34 • Новости дня
    Ростех представил новую вакцину от коклюша, дифтерии и столбняка

    В России зарегистрировали новую вакцину от коклюша и столбняка для взрослых

    Tекст: Мария Иванова

    Статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил о презентации нового препарата для ревакцинации взрослых против коклюша, дифтерии и столбняка на форуме «Биопром».

    Госкорпорация «Ростех» продемонстрировала препарат для ревакцинации в рамках проходящего в Геленджике форума, пишет РИА «Новости».

    «Наш холдинг «НацимБио» в этом году впервые на форуме представляет новую вакцину для ревакцинации взрослого населения против трех инфекций: коклюша, дифтерии и столбняка. Эта вакцина в этом году зарегистрирована», – заявил Цыб.

    Он подчеркнул, что производство препарата будет развернуто на предприятии в Перми, что позволит полностью удовлетворить спрос на внутреннем рынке.

    На выставке форума «Биопром» свои передовые технологии продемонстрировали свыше 100 компаний, среди которых «Магнит», «Герофарм», «Арнест», «Сибур» и Фонд «Сколково». Часть представленных разработок уже внедрена в серийное производство, по другим проектам завершены испытания и созданы опытные образцы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в России назвали сроки поступления в медучреждения первой отечественной вакцины от ВПЧ.

    Весной российская вакцина от коклюша снизила зависимость от иностранных препаратов.

    В стране ранее впервые зарегистрировали вакцину от коклюша для взрослых.

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    5 октября 2026, 18:10 • Новости дня
    В Минздраве сообщили о выделении рекордной суммы на медицинскую реабилитацию

    Минздрав: На медицинскую реабилитацию выделят рекордные 100 млрд рублей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин сообщил, что в 2026 году на развитие медицинской реабилитации граждан за счет средств обязательного медицинского страхования направят около 100 млрд рублей.

    Около 2 млн граждан смогут пройти бесплатную реабилитацию в рамках программ обязательного медицинского страхования (ОМС), передает РИА «Новости».

    «Мы ожидаем, что в этом году на медицинскую реабилитацию будет направлена рекордная сумма из фонда обязательного медицинского страхования. Я думаю, что эта сумма составит около 100 млрд рублей», – заявил Камкин на сессии III Международного форума «Биопром».

    Международный форум «Биопром» проходит в Геленджике с 5 по 6 октября. Ключевой темой мероприятия заявлена «Экосистема высокого качества жизни».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

    На прошлой неделе индивидуальные вакцины и клеточная терапия вошли в систему ОМС.

    В прошлом году россиянам гарантировали защиту прав при передаче функций страховщиков фонду ОМС.

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    5 октября 2026, 19:17 • Видео
    Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

    Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

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    5 октября 2026, 23:11 • Новости дня
    Роспотребнадзор назвал санитарную обстановку в Иркутской области спокойной

    Tекст: Антон Антонов

    Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, где у женщины была выявлена пневмония неустановленной этиологии, остается спокойной, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

    «Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Иркутской области, городах Иркутск и Шелехов спокойная», – сказано в сообщении.

    По данным ведомства, исследования у лиц, контактировавших с заболевшей, показали по два случая COVID-19 и риновирусной инфекции. В Роспотребнадзоре подчеркнули, что других возбудителей инфекционных болезней у контактных лиц не обнаружено, передает ТАСС.

    «В связи с имеющейся информацией, результатами лабораторных тестов и состоянием здоровья медицинское наблюдение в отношении 60% контактных завершено», – отметили в пресс-службе.

    «Завершается комплекс профилактических мероприятий и медицинское наблюдение за контактными лицами», – говорится в сообщении.

    По информации ведомства, уровень заболеваемости ОРВИ в Иркутской области на 12,6% ниже эпидемического порога и соответствует среднемноголетним показателям, отмечается циркуляция респираторных вирусов, характерных для данного периода года, в циркуляции преобладает риновирус, регистрируются и первые случаи гриппа, преимущественно А (H1N1). Еженедельно фиксируется около 16 тыс. случаев ОРВИ без роста показателей в последние две недели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на заявления Роспотребнадзора по ситуации в Иркутской области.

    В воскресенье у сотрудницы противочумного института в Иркутске врачи выявили пневмонию неустановленной этиологии.

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    5 октября 2026, 02:28 • Новости дня
    Роспотребнадзор заблокировал 48,6 тыс. онлайн-ресурсов с запрещенными БАД

    Tекст: Антон Антонов

    Заблокировано более 48 тыс. интернет-ресурсов, предлагавших к продаже биологически активные добавки, реализация которых запрещена на территории России, сообщил Роспотребнадзор.

    «Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять и блокировать интернет-ресурсы, распространяющие информацию о розничной продаже БАД, реализация которых запрещена в России. По результатам принятых ведомством решений всего заблокировано 48,6 тыс. подобных площадок», – говорится в сообщении.

    В числе заблокированных приведены страницы с продукцией, не прошедшей государственную регистрацию, такой как «Харидра (Куркума) Шри Ганга, 120 таблеток», с добавками с несоответствующим содержанием нормируемых веществ, например «Витамин D3 (холекальциферол), 250 мкг, 10 тыс. МЕ, 120 капсул», а также с опасной продукцией, включая «Nature's Way, Kidney Bladder, добавка для почек и мочевого пузыря, 100 веганских капсул», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в России заблокировали около 45 тыс. сайтов с запрещенными БАДами.

    В прошлом году Роспотребнадзор подготовил основания для запрета продажи отдельных видов биологически активных добавок.

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    5 октября 2026, 15:37 • Новости дня
    ФМБА сообщило о сокращении пути создания инновационных разработок

    Скворцова: ФМБА сократило путь создания инновационных разработок почти втрое

    Tекст: Ольга Иванова

    Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) сократило цепочку создания новых разработок в 2,5-3 раза в период с 2023 по 2026 год, сообщила глава агентства Вероника Скворцова.

    «Соединение этих двух принципов позволило нам за короткий период, с 2023 по 2026 год, укоротить инновационную цепочку в 2,5-3 раза», – заявила Скворцова на пленарном заседании форума «Биопром», передает ТАСС.

    По ее словам, за это время специалисты ФМБА создали около 700 результатов интеллектуальной деятельности, получив 322 патента. Также было зарегистрировано 49 инновационных лекарственных препаратов.

    Скворцова отметила, что количество научно-технологических платформ на базе научных центров ФМБА увеличилось с восьми в конце 2022 года до 27. Эти платформы основаны на технологиях генной инженерии, биоинженерии, мультиомиксных технологиях, а также пептидном и олигонуклеотидном синтезе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Скворцова анонсировала появление в России вакцин от денге и глиобластомы.

    На прошлой неделе она сообщила о скором выходе российской вакцины от аллергии.

    В среду глава ФМБА заявила, что вакцина «Аллергарда» снижает проявления аллергии в семь раз.

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    5 октября 2026, 14:25 • Новости дня
    Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора

    Ростех запланировал выпуск кардиостимуляторов Apollo MRI на 2027 год

    Tекст: Мария Иванова

    Статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб сообщил, что предприятие «Кардиоэлектроника» планирует начать серийное производство нового однокамерного электрокардиостимулятора в 2027 году.

    Производство нового медицинского аппарата, совместимого с проведением магнитно-резонансной томографии, будет развернуто на базе отечественного предприятия. Об этом на полях форума «Биопром» в Геленджике сообщил статс-секретарь госкорпорации «Ростех» Сергей Цыб, передает ТАСС.

    «МРТ-совместимый имплантируемый однокамерный электрокардиостимулятор Apollo MRI также будет выпускать наше предприятие «Кардиоэлектроника“. Серийное производство планируем начать в 2027 году», – заявил он.

    В отличие от двухкамерного электрокардиостимулятора, который стимулирует обе камеры сердца, новая однокамерная модель поддерживает работу только правого предсердия или правого желудочка.

    Линейка кардиологического оборудования Ростеха в настоящий момент уже представлена двухкамерным МРТ-совместимым устройством. В российские клиники было поставлено свыше 200 подобных приборов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае отечественные ученые показали первый российский портативный МРТ.

    В марте Ростех анонсировал запуск производства нового аппарата для ингаляционной анестезии.

    В прошлом году на «Российской неделе здравоохранения» представили МРТ-совместимый кардиостимулятор.

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    5 октября 2026, 14:48 • Новости дня
    Скворцова анонсировала появление в России вакцин от денге и глиобластомы

    Скворцова сообщила о появлении в России вакцин от лихорадки денге и глиобластомы

    Tекст: Вера Басилая

    В скором времени в России появятся новые вакцины, в том числе от аллергии на амброзию, лихорадки денге и менингококковой инфекции, а также персонализированная онковакцина от глиобластомы, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.

    Скворцова на пленарной сессии III Международного форума «Биопром» заявила, что на прошлой неделе была зарегистрирована первая аллерговакцина против пыльцы березы и перекрестной пищевой аллергии. По ее словам, на подходе вторая вакцина от аллергии на амброзию, передает РИА «Новости».

    Скворцова добавила, что Федеральное медико-биологическое агентство разрабатывает вакцины против менингококковой инфекции и лихорадки денге, а также персонализированные онковакцины. По ее словам, ранее ФМБА представило вакцину для терапии колоректального рака, а сейчас работает над вакциной от глиобластомы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава ФМБА Вероника Скворцова сообщила о скором выходе в гражданский оборот вакцины от аллергии.

    В среду Минздрав России зарегистрировал новую отечественную вакцину от аллергического риноконъюнктивита «Аллергарда».

    Скворцова уточнила, что препарат снижает проявления заболевания в семь раз.

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    5 октября 2026, 20:28 • Новости дня
    Число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек

    Tекст: Денис Тельманов

    Количество инфицированных опасным вирусом Эбола в Демократической Республике Конго превысило 8,5 тыс. человек, сообщили в министерстве связи и по делам СМИ страны.

    «Меры реагирования продолжают приниматься в семи провинциях и 64 затронутых районах здравоохранения. По ситуации с Эболой на 3 октября: 8 544 подтвержденных случая, 4 114 умерших, 824 пациента в изоляции или госпитализированы», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

    В министерстве также уточнили, что показатель летальности заболевания достиг 48,2%. При этом эффективность отслеживания контактов заболевших составляет 73,8%.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале октября число жертв эпидемии в Демократической Республике Конго превысило 4 тыс. человек.

    Месяцем ранее Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение вируса на новые территории страны. Для борьбы с инфекцией местные власти приступили к массовой вакцинации населения.

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    5 октября 2026, 12:19 • Новости дня
    Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС

    Минздрав: Бюджет гарантирует рост финансирования медпомощи по онкологии по ОМС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Проект государственного бюджета обеспечит увеличение финансирования медицинской помощи по ОМС темпами выше уровня инфляции, включая профиль лечения онкологических заболеваний, сообщили в пресс-службе Минздрава.

    Проект федерального бюджета предусматривает рост объемов финансирования медицинской помощи по ОМС темпами, опережающими инфляцию, передает ТАСС.

    «Проектом федерального бюджета гарантировано увеличение объемов финансирования медицинской помощи застрахованным лицам по ОМС темпами, опережающими инфляцию, в том числе по профилю «Онкология», а также расширение ее доступности», – заявили в пресс-службе Минздрава.

    В ведомстве подчеркнули, что новые финансовые гарантии коснутся в первую очередь помощи онкобольным, что должно повысить доступность лечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство здравоохранения анонсировало рост финансирования территориальных программ ОМС в 2027 году до 4,3 трлн рублей.

    Директор НИЦЭМ имени Гамалеи Денис Логунов сообщил о включении отечественной вакцины против рака кожи в программу обязательного медицинского страхования.

    Премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил доступность бесплатного лечения российскими онковакцинами по полису.

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    5 октября 2026, 07:09 • Новости дня
    Кузбасские хирурги спасли пациента с закупоркой сосуда мозга

    Врачи в Кузбассе извлекли тромб из сосуда головного мозга пациента

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Врачи Кузбасского кардиодиспансера спасли пациента, у которого тромб полностью закрыл сосуд, кровоснабжающий большую часть полушария головного мозга, сообщил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

    Специалисты Кузбасского кардиодиспансера успешно прооперировали мужчину, перенесшего ишемический инсульт, передает РИА «Новости». Пациент поступил в больницу после того, как упал и не смог подняться из-за паралича правой стороны тела и дезориентации.

    Выяснилось, что ранее кемеровчанин уже переносил микроинсульты «на ногах», игнорируя головокружение. Мужчину экстренно доставили в Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л. С. Барбараша.

    «По результатам КТ-ангиографии выявлена окклюзия сегмента левой средней мозговой артерии – закупорка сосуда, кровоснабжающего большую часть полушария головного мозга. Это приводит к ишемии и гибели мозговой ткани», – пояснил министр здравоохранения региона Андрей Тарасов.

    Врачам потребовалось провести экстренное вмешательство. Медики выполнили системную тромболитическую терапию, а затем тромбэкстракцию. В результате кровоток был восстановлен, пациент уже может передвигаться с тростью и самостоятельно себя обслуживать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подмосковные врачи вылечили ишемический инсульт у гражданина Северной Кореи. Российские специалисты успешно удалили опасный тромб из головного мозга телохранителя американской журналистки Кэндис Оуэнс. Отечественные производители зарегистрировали оригинальные микрокатетеры для лечения инсультов.

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    6 октября 2026, 06:25 • Новости дня
    Распространение ковида и гриппа в России замедлилось

    Роспотребнадзор сообщил о снижении недельной заболеваемости ОРВИ и ковидом

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 зарегистрировано в РФ за последнюю неделю, это немного меньше, чем было неделей ранее, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

    В стране зафиксировано более 688 тыс. случаев заражения респираторными инфекциями, передает ТАСС. Эпидемиологическая обстановка демонстрирует небольшое улучшение.

    «На 40-й неделе 2026 года в России зарегистрировано свыше 688 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19, что незначительно ниже показателя предыдущей недели. По результатам вирусологического мониторинга среди циркулирующих респираторных вирусов преобладают вирусы негриппозной этиологии – 98,5%, из них риновирусы – 53%, парагрипп – 14,5%, а также вирусы гриппа – 1,5%, среди которых есть находки A (H1N1), B и C», – рассказали в пресс-службе.

    К настоящему моменту прививки от гриппа сделали свыше 11,6 млн россиян. Врачи напомнили, что вакцинация остается наиболее надежным способом защиты, особенно для людей с хроническими болезнями, пожилых граждан и беременных женщин.

    Для профилактики заражения эксперты рекомендуют избегать массовых скоплений людей, регулярно проветривать комнаты и тщательно мыть руки. При появлении признаков недомогания следует остаться дома и вызвать врача.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, неделей ранее Роспотребнадзор зафиксировал в России 727 тыс. случаев заболевания ОРВИ и гриппом. К концу сентября прививку от инфекции сделали более 5 млн граждан. Глава ведомства Анна Попова объявила о полном обновлении состава вакцин в текущем сезоне.

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    6 октября 2026, 11:20 • Новости дня
    Минздрав зарегистрировал препарат «Элефуза» для лечения агрессивного рака

    Минздрав зарегистрировал препарат для лечения рака молочной железы

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат «Элефуза» для лечения агрессивных форм рака молочной железы и яичников, сообщили в фармацевтической компании «Петровакс Фарм».

    «Минздрав России зарегистрировал оригинальный препарат «Элефуза» (МНН: фузулопариб) для терапии распространенного эпителиального рака яичников, рака маточной трубы, первичного перитонеального рака и метастатического HER2-негативного рака молочной железы у пациенток с мутациями BRCA1/2», – заявили в пресс-службе компании, передает РИА «Новости».

    Там пояснили, что регистрация селективного PARP-ингибитора позволит расширить возможности и доступность таргетной терапии этих агрессивных форм рака.

    Заведующая онкологическим отделением НМИЦ акушерства, гинекологии и перинатологии имени В. И. Кулакова Минздрава Светлана Хохлова отметила, что даже после успешного первого этапа лечения около 70% больных раком яичников сталкиваются с рецидивом в течение трех лет. При повторных курсах химиотерапии примерно у 80% пациенток развивается резистентность к препаратам платины.

    По ее словам, появление еще одной опции расширяет возможности поддерживающей терапии и дает врачам дополнительный инструмент для длительного контроля заболевания.

    Препарат «Элефуза» разработан в сотрудничестве с китайскими партнерами. В рамках развития проекта предусмотрена локализация полного цикла производства на мощностях «Петровакс Фарм».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученые нашли молекулу для предсказания эффективности лекарств от рака.

     Минздрав зарегистрировал первую отечественную вакцину от менингококка.

    Российские ученые нашли в цветах сакуры лекарство от рака.

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    6 октября 2026, 10:36 • Новости дня
    В программу госгарантий включили новые исследования

    Минздрав включил в программу госгарантий новые тесты для выявления рака

    Tекст: Мария Иванова

    В российскую программу государственных гарантий включены новые виды исследований и тестов, в том числе для диагностики рака и атеросклеротических поражений сосудов, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

    «В программу государственных гарантий сегодня включены новые виды исследований, в частности, очень важное направление – это для диагностики атеросклеротических поражений сосудов. Сегодня каждый может пройти в рамках диспансеризации», – заявил Мурашко.

    Министр добавил, что в России у детей шести и десяти лет определяют уровень холестерина для выявления врожденных дислипидемических состояний, вызывающих ранние инфаркты и инсульты, передает РИА «Новости».

    Кроме того, в программу государственных гарантий введены новые тесты, позволяющие выявлять рак, а в программу неонатального скрининга в этом году добавили два заболевания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Минздрав сообщил о росте финансирования лечения онкологии по ОМС.

    В конце прошлого месяца Мурашко назвал число россиян, прошедших репродуктивную диспансеризацию.

    В сентябре ведомство внесло изменения в порядок диспансеризации.

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    6 октября 2026, 11:41 • Новости дня
    В Кении выявили первый случай заражения вирусом Эбола

    Первый случай заражения вирусом Эбола зафиксирован в Кении

    Tекст: Мария Иванова

    В Найроби зафиксирован первый случай заражения вирусом Эбола, пациент скончался.

    Министр здравоохранения Кении Эйден Дуале сообщил о выявлении первого случая заражения вирусом Эбола в столице страны, передает ТАСС со ссылкой на кенийский телеканал KBC. Инфицированный пациент умер.

    Сведения о гражданстве погибшего, источнике инфекции и круге его контактов пока не разглашаются.

    Кения ранее усилила эпидемиологический контроль из-за масштабной вспышки вируса Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Власти ввели дополнительные проверки на границах и в аэропортах, а также подготовили изоляторы.

    Вспышка Эболы в ДРК стала крупнейшей в истории этой страны: к началу октября было зафиксировано более 8,5 тыс. подтвержденных случаев заражения и более 4 тыс. летальных исходов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник число случаев заражения Эболой в Конго превысило 8,5 тыс. человек.

    В начале сентября число жертв лихорадки в этой стране достигло 3039 человек.

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    6 октября 2026, 11:50 • Новости дня
    Метод нобелевских лауреатов помог найти вызывающие депрессию клетки мозга

    В России нашли отвечающие за депрессию клетки мозга

    Tекст: Мария Иванова

    Исследователи Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН определили клетки мозга животных, воздействие на которые вызывает депрессивноподобное поведение.

    Специалисты использовали метод оптогенетики, за который недавно была присуждена Нобелевская премия по медицине. В ходе экспериментов ученые применяли вирусные векторы для доставки светочувствительных элементов в нейроны гиппокампа, пишет ТАСС со ссылкой на издание «Наука в Сибири».

    При активации этих клеток светом животные дольше оставались неподвижными в стрессовых ситуациях, демонстрируя признаки депрессии. Метод позволяет управлять отдельными нейронами и направлен на поиск новых способов лечения заболеваний мозга.

    В издании добавили, что оптогенетические инструменты могут быть полезны в кардиологии, но пока не получили широкого распространения из-за сложности технологии и конкуренции с другими методами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в РАН назвали советских ученых родоначальниками оптогенетики. Российский ученый назвал эту технологию переворотом в науке.

    В понедельник были объявлены нобелевские лауреаты в области медицины за открытия в сфере оптогенетики.

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    Украина лишается последних долларовых доходов

    Миллиарды долларов убытков и потеря до 40% посевных площадей. Такой результат зернового кризиса ждут на самой Украине. Однако просьбы о помощи европейскими политиками игнорируются. Брюссель отказывает и в деньгах, и в использовании европейского маршрута для вывоза зерна с Украины. Подробности

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    Новые «Герани» начали «резать» стратегический мост через Днепр

    Вооруженные силы России вторые сутки наносят удары по вантовому автожелезнодорожному Южному мосту в Киеве, который, по данным Минобороны, обеспечивал переброску войск и поставки военных грузов для ВСУ в Донбассе. Эксперты указывают на изменение в подходе поражения подобных сложных целей: если прежде ВС РФ пытались обрушить массивные опоры сооружений, то теперь усилия сосредоточены на перерезании несущих тросов – вантов. Подробности

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    Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

    В Киеве в субботу полностью перекрыто движение по Северному автомобильному мосту через Днепр в результате атаки российского беспилотника. По данным Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении логистики ВСУ. Ранее на этой неделе прекратилось движение по Южному мосту. Почему российская армия перешла к ударам по ключевым мостам Киева и как это сказывается на переброске резервов и западной техники с левого берега Днепра на правый? Подробности

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    Школьный протест вызвал политический взрыв во Франции

    Массовые беспорядки школьников, охватившие Францию, на глазах перерастают в нечто более серьезное. Теперь к молодежи присоединились взрослые - в ответ на «невиданные репрессии, которые организовало правительство» (по словам левых политиков). Как французское руководство планирует утихомирить бунтующих - и чем они настолько недовольны? Подробности

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    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

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    • Прогноз разведки ФРГ: Россия добивает Украину

      Главе германской разведки (БНД) Мартин Егер высказался о планах России на конфликт с Украиной. Параллельно канцлер Германии Фридрих Мерц побывал в Киеве, как бы пытаясь помешать этим планам. А что за планы?

    • Членов НАТО рассортировали. Кто признан браком?

      Среди европейских членов НАТО паника. На встречу в Польше, посвященную будущему альянса, не приглашены Британия, Франция и прибалты. При этом проводит ее замглавы Пентагона Элбридж Колби, которого ненавидят русофобы и глобалисты. Это раскол?

    • Премьера Израиля заподозрили в самом страшном

      Премьер-министр Израиля был проинформирован властями ОАЭ и Египта о нападении ХАМАС, но ничего не предпринял. Так утверждают несколько независимых друг от друга источников. Что из этого следует?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придет пенсия в октябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за октябрь 2026 года выплачиваются по региональным графикам Социального фонда России. Через почтовые отделения каждому пенсионеру устанавливают свою дату доставки в пределах регионального выплатного периода, который обычно длится с 3-го по 25-е число месяца, а даты банковских зачислений зависят от конкретного отделения СФР и кредитной организации. В октябре федеральных праздников нет, но 3-4, 10-11, 17-18 и 24-25 октября приходятся на субботу и воскресенье, поэтому часть выплат в регионах могут перечислить или доставить заранее. Рассказываем, когда придет пенсия в октябре 2026 года на карту и через «Почту России», где проверить точную дату и что делать, если деньги не поступили вовремя.

    • Что изменится с 1 октября 2026 года: новые законы о маркетплейсах, ипотеке и микрозаймах

      С 1 октября 2026 года в России вступает в силу сразу несколько заметных изменений. Заработает закон о платформенной экономике: маркетплейсы должны будут обеспечить новый порядок взаимодействия покупателей с продавцами, проверки карточек товаров, скидок, блокировок и жалоб селлеров. Одновременно изменятся условия семейной ипотеки, заработает ограничение на выдачу третьего дорогого микрозайма, расширятся возможности Системы быстрых платежей, появятся новые правила для самозанятых на цифровых платформах и начнется выдача лицензий продавцам табачной продукции. Рассказываем, что изменится с 1 октября 2026 года и кого коснутся новые правила.

    • Когда придут детские пособия в октябре 2026 года: график выплат 2, 5 и 8 октября

      В октябре 2026 года основные детские пособия через банки поступят 2, 5 и 8 октября. Выплаты, которые обычно перечисляют 3-го числа, придут досрочно 2 октября, поскольку 3 октября выпадает на субботу. 5 октября по обычному графику перечислят ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, а 8 октября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. Большинство октябрьских выплат начисляются за сентябрь. Рассказываем, какие пособия придут в каждую дату, когда ждать деньги через почту и что делать, если выплата не поступила.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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