Ростех создал облегчающую ходьбу карбоновую стопу для протезов

Холдинг Ростеха разработал карбоновую стопу для протезов нижних конечностей

Tекст: Мария Иванова

Специалисты инжинирингового центра при Уральском оптико-механическом заводе имени Э. С. Яламова создали искусственную стопу, помогающую пациентам тратить меньше сил при длительных прогулках, сообщает Ростех.

Карбоновый материал позволяет стопе пружинить во время наступления. Устройство накапливает энергию и возвращает ее при следующем шаге, что существенно снижает нагрузку на здоровую ногу, суставы и позвоночник.

Кроме того, благодаря использованию карбона протез стал легче, и это дополнительно уменьшает усталость при ходьбе. Разработка ведется совместно с белорусскими инженерами, а впервые перспективную стопу представили на выставке «ИННОПРОМ» в Минске.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Ростех анонсировал серийный выпуск МРТ-совместимого кардиостимулятора.

В среду госкорпорация заявила о способности новых российских беспилотников заменить крылатые ракеты.

В прошлом году подразделение Ростеха создало 6 тыс. протезов для ветеранов спецоперации.